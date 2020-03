The Boys Staffel 2: Alle Infos zur Rückkehr der brutalen Amazon-Serie

Homelander, Black Noir und Co. kehren noch dieses Jahr zurück: Hier findet ihr alle Infos zu The Boys Staffel 2 bei Amazon, darunter Trailer, Starttermin, neue Figuren und Handlung.

Amazons brutal düstere Comic-Adaption The Boys endete in der 1. Staffel mit mindestens einer großen Überraschung. Umso gespannter können wir auf die neuen Folgen sein, die den Cliffhanger weiterführen dürften und neue Figuren bereithalten.

Die Superheldenserie von Eric Kripke nach den Comics von Garth Ennis und Darick Robertson gehört zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen des Versandhauses, entsprechend schnell wurde die 2. Staffel in Auftrag gegeben. In diesem Artikel findet ihr die wichtigsten Infos: darunter Handlung, Trailer, Starttermin und neue Figuren.



Wann kommt Staffel 2 von The Boys zu Amazon?

Bisher gibt es nur eine gesicherte Aussage aus dem Umkreis der Produktion, was den Starttermin der 2. Staffel angeht. Im November 2019 hat Billy Butcher-Darsteller Karl Urban in einem Instagram-Post mit Laz Alonso (Mother's Milk) und Erin Moriarty (Starlight) seinen letzten Drehtag für die neuen Folgen gefeiert. Dabei kündigte Urban den Starttermin von The Boys für "Mitte 2020" an.

Anbieten würde sich wieder ein Termin im Juli, so wie bei Staffel 1.

Gibt es einen Trailer für Season 2?

Im Dezember letzten Jahres wurde ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der den Auftritt eines perversen Comic-Lieblings in der 2. Season verriet. Darüber hinaus warten die 90 Sekunden aus The Boys mit zerrissenen Köpfen, blutverschmierten Gesichtern und natürlich den verbliebenen Seven und ihren Gegnern um Billy Butcher auf.

Der Teaser-Trailer für The Boys Season 3:

The Boys - S02 Teaser (English) HD

Der Teaser zeigt keine Spoiler und wenig von der Handlung - aber fängt die Atmosphäre der Serie sehr gut ein.



Wer spielt wen in den neuen Folgen von The Boys?

Zunächst einmal: Freut euch auf die Rückkehr alter Bekannter. Ein paar Infos zu neuen Figuren in der 2. Staffel gibt es allerdings auch. Alex Hassells unsichtbares Seven-Mitglied Translucent hat die letzte Staffelf bekanntlich nicht überstanden. Selbiges gilt für Elizabeth Shues Vought-Vertreterin Madelyn Stillwell. Da muss Ersatz her.

Die alten und neuen Figuren in Staffel 2:

Das Superhelden-Team Seven

Die Antihelden The Boys

Zu den weiteren Rückkehrern gehört Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito als Vought International-CEO Stan Edgar, der nach seinem ersten Auftritt im Staffelfinale nun eine größere Rolle einnehmen wird. Neu im Cast sind außerdem Comedian Patton Oswalt und Emergency Room-Star Goran Visnjic (als Alistair Adana, Führer eines Kults).

Handlung: Worum geht es in Staffel 2?

The Boys Staffel 2 wird wieder aus 8 Folgen bestehen, in denen die Überraschungen am Ende der neuen Staffel verfolgt werden dürften. Da wäre die Wahrheit über Billy Butchers tot geglaubte Ehefrau. Darin unterscheidet sich die Serie von den Comics, in denen die Frau tot blieb - nur der Mörder war ein anderer, als Butcher geglaubt hatte.

© Amazon Prime Video The Boys

Schon dieser Erzählstrang bietet reichlich Stoff für die 2. Season. Immerhin muss Butcher mit offenbar falschen Informationen über das Schicksal seiner Angetrauten Becca (Shantel VanSanten) zurechtkommen, die nun eine Art Familie mit Homelander hat. Hinzu kommt Homelanders mit Superkräften ausgestatteter Sohn. Eric Kripke dazu:

Du hast dieses Kind, das halb Mensch, halb Monster ist; zur Hälfte die Person, die Butcher am meisten auf der Welt liebt und zur Hälfte die Person, die Butcher am meisten auf der Welt hasst. Das ist ein zu perfekter Charakter, um ihn nicht am Leben zu lassen.

Außerdem dürfte die Ermordung von Madelyn Stillwell beim Konzern Vought International für Aufsehen sorgen. Das neue Seven-Mitglied Stormfront wird aller Voraussicht nach an Homelanders Führungsposition kratzen. Derweil wurde bereits eine größere Rolle für Seven-Mitglied Black Noir versprochen.

Ein Superhelden-Porno!?

Die Superdroge Compound V soll laut Schöpfer Eric Kripke weiterhin ein Geheimnis bleiben. So erzählte er Entertainment Weekly : "Wenn es ein Geheimnis ist, wenn die Welt noch nichts davon weiß, dann wird es ein Geheimnis, für das jeder töten wird." Götter und Aliens in The Boys schloss Kripke im selben Interview übrigens aus:

Keine Götter aus der Mythologie, keine Aliens von anderen Planeten. Es sind nur Menschen, die plötzlich außergewöhnliche Kräften erhalten.

© Dynamite Entertainment Jack from Jupiter in den Comics

Auch darin unterscheidet sich die Serie von den Comics, in denen es die Figur Jack from Jupiter gibt. Für den plant Kripke in Staffel 2 von The Boys übrigens einen Auftritt: "Wir wollen eine Art Cameo mit ihm in einem Jack from Jupiter-Porno, aber müssen schauen, ob das wirklich funktioniert."

Dieser Artikel wird bis zum Start von The Boys Staffel 2 laufend aktualisiert.



Was erwartet ihr von The Boys Staffel 2?