Das große The Masked Singer-Voting: Wer soll die Show gewinnen?

The Masked Singer bei ProSieben befindet sich gerade in einer Zwangspause. Wir stellen euch schon mal die Frage aller Fragen: Wer soll am Ende die Nase vorn haben?

The Masked Singer beschert ProSieben hervorragende Quoten und ist eine der beliebtesten Shows im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Das Format befindet sich hierzulande gerade in seiner 2. Staffel und wieder geht es nicht einfach nur darum, welche Stars unter den spektakulären Kostümen stecken: Am Ende wird natürlich auch ein Gewinner gekürt.



Nach mittlerweile drei Sendungen der neusten Ausgabe scheinen sich bereits ein paar Favoriten herauskristallisiert zu haben, doch vielleicht kommt am Ende doch alles ganz anders. Sechs der ehemals zehn Kandidaten sind noch übrig und so langsam tritt die Show in ihre heiße Phase ein. Wir fragen euch daher: Wer wird der König oder die Königin von The Masked Singer?

Stimmt ab: Wer gewinnt The Masked Singer Staffel 2?

Bevor es aber zum eigentlichen Voting geht, geben wir euch noch mal einen Überblick zu sämtlichen Teilnehmern aus diesem Jahr. Die folgenden Masken sind noch dabei und haben weiterhin die Chance auf den Sieg:

Das Faultier

Der Wuschel

Der Drache

Der Roboter

Der Hase

Das Chamäleon

Bereits ausgeschieden sind hingegen:

Der Dalmatiner (Stefanie Heinzmann)

Die Fledermaus (Franziska Knuppe)

Die Kakerlake (Angelo Kelly - er stieg freiwillig aus)

Die Göttin (Rebecca Immanuel)

Als Favoriten bei The Masked Singer 2020 gelten aktuell das Faultier, der Wuschel und der Drache. Dieses Trio könnte sich im Finale ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Davon solltet ihr euch aber natürlich nicht beirren lassen. Bei unserem Voting zur Show treten alle mit den gleichen Chancen an:

The Masked Singer: Dann geht es bei ProSieben weiter

ProSieben hat in dieser Woche die Produktion von The Masked Singer um vorerst zwei Wochen pausiert. Der Grund: Zwei Mitarbeiter aus dem Team haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Weitergehen soll es nach jetzigem Stand am 14. April 2020. Kann der Plan eingehalten werden, erwartet uns das Finale dann am 28. April 2020.

Zwar zeigt sich der Sender optimistisch, dass es - Stand: heute - bereits in weniger als zwei Wochen weitergehen wird, zu sehr vertrauen sollten wir auf den angegebenen Termin für die nächste Show aber nicht - im Zweifel geht sicherlich die Sicherheit der Angestellten vor.

Freut ihr euch schon auf die nächste Runde The Masked Singer bei ProSieben?