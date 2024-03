Das ist der Batman-Film, den wir jetzt brauchen

Batman wurde bereits aus vielen Blickwinkeln betrachtet. Aber eine Version haben wir im Kino immer noch nicht bekommen - dabei ist die Vorlage großartig!

Michael Keaton, Christian Bale oder zuletzt Robert Pattinson prägten unser Bild von Batman auf der Kinoleinwand. Im Fernsehen lieh Kevin Conroy dem dunklen Rächer seine Stimme für die animierte Batman-Serie. Und eben jene Zeichentrick-Version brachte eine oft vergessene Fortsetzung hervor, die uns Batman zeigt, wie er auf der großen Leinwand noch fehlt: Batman of the Future.

Was Batman of the Future so genial macht, erklärt euch Yves hier in seinem Video:

Diesen Batman-Film brauchen wir!

Kevin Conroy sprach auch in der Fortsetzung der populären 90er-Zeichentrickserie den gealterten Batman und auch Mark Hamill kehrte noch einmal als Joker zurück.

Worum geht es in Batman of the Future?

In Batman of the Future (im Original: Batman Beyond) hat die Zeit den Beschützer von Gotham City eingeholt. Bruce Wayne ist zu alt, um sich die Nächte im Kampf gegen das Verbrechen um die Ohren zu schlagen und muss sein Amt niederlegen. An seine Stelle tritt der junge Terry McGinnis. Durch dessen Zwist zwischen nächtlichem Superhelden- und tagtäglichen Privatleben zieht Video-Redakteur Yves Parallelen zu Spider-Man. Auch die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zog ihr Drama im Kern immer aus dem Kontrast zwischen Spider-Man und Peter Parker.

Kommt ein Batman of the Future-Kinofilm?

Erst vor ein paar Wochen teilte eine Mitarbeiterin des Animationsteams von Spider-Man: Across the Spider-Verse auf X Konzeptzeichnungen eines “Beyond”-Films, der Fans Hoffnungen machte. Laut eigenen Aussagen wurde die Idee bereits an das Studio hinter den erfolgreichen Spider-Verse-Filmen gepitcht, Warner dämpfte die Erwartungshaltungen jedoch direkt.

In der neuen DC-Strategie unter James Gunn ist bisher kein Projekt in diese Richtung vorgesehen. Unter dem neuen “Elseworlds”-Banner, das dem DC-Universum nun auch Geschichten abseits eines einheitlichen Universums erlaubt, könnte ein Batman of the Future-Film aber trotzdem potenziell untergebracht werden.