Das ist der beste Film des Jahrhunderts, sagte Quentin Tarantino soeben: Das Kriegsepos streamt sogar bei Netflix

Als Gast im Bret Easton Ellis-Podcast hat Kultregisseur Quentin Tarantino jetzt seine aktuellen 20 Lieblingsfilme des bisherigen Jahrhunderts verraten. Platz 1 ist ein umstrittener Kriegsfilm, den ihr direkt streamen könnt.

Fast noch lieber als Filme zu drehen, liebt es Pulp Fiction-Regisseur Quentin Tarantino, über Filme zu sprechen. Dafür war er gerade mal wieder im Podcast seines Kumpels sowie American Psycho-Autors Bret Easton Ellis zu Gast, um über seine aktuellen 20 Lieblingsfilme zu sprechen, die seit 2000 erschienen sind.

Der Podcast von Ellis wurde zweigeteilt veröffentlicht, wodurch die Plätze 20 bis 11 seit letzter Woche schon bekannt sind. Jetzt ist auf Patreon gerade Teil 2 der Unterhaltung erschienen, in der Tarantino seine Top-10-Filme des aktuellen Jahrhunderts verrät. Dabei gilt weiterhin, dass nicht mehr als ein Film von einem jeweiligen Regisseur oder einer Regisseurin darin auftauchen darf.

Black Hawk Down ist Quentin Tarantinos aktueller Lieblingsfilm des Jahrhunderts

Im Podcast erklärt der Regisseur, dass Ridley Scotts Kriegsfilm Black Hawk Down von 2001 sein momentaner Lieblingsfilm des Jahrhunderts ist. Tarantino erklärt, dass er den Film beim ersten Mal Schauen schon mochte, doch die Intensität des Films war teilweise so intensiv, dass er sich kaum an mehr daraus erinnern konnte.

Seitdem hat er Black Hawk Down mehrmals nochmal geschaut und bezeichnet ihn als einzigen Film, der ihn an die überlebensgroße Wucht und extrem spannende Intensität des Klassikers Apocalypse Now von Francis Ford Coppola erinnert. Außerdem liebt er die Hülle und Fülle an Stars in dem Film, an denen er so eine große Freude hat.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Black Hawk Down schauen:

Black Hawk Down - Trailer (Deutsch) HD

In Black Hawk Down wird die Schlacht um Mogadischu aus US-amerikanischer Sicht geschildert. 1993 wollen UN- und US-Truppen gegen den somalischen Milizen-Führer Mohammed Farah Aidid vorgehen. Dafür sollen Spezialeinheiten in der Hauptstadt Mogadischu zwei seiner Berater festnehmen. Als der Konvoi unter Beschuss gerät und zwei Black Hawk-Hubschrauber abstürzen, sind die überlebenden Soldaten auf sich gestellt.



Wenn ihr Tarantinos Jahrhundert-Filmliebling jetzt nochmal selbst überprüfen wollt, braucht ihr nur ein Netflix-Abo. Hier streamt Black Hawk Down zurzeit in der Flatrate.

Die Top 10 von Tarantinos Lieblingsfilmen seit 2000 sieht wie folgt aus:

Falls ihr euch noch für die restlichen Plätze 11 bis 20 von Tarantino interessiert, findet ihr die Auflistung bei uns.

Der finale Film, den Tarantino schon länger als Regisseur drehen will, steht immer noch aus. Aktuell gibt es immer noch keine neuen Infos, welches Projekt Tarantino fürs Kino inszenieren will.