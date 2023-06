Das ist extrem selten: Diesen QLED-Fernseher von einer beliebten Marke gibt es gerade für unter (!) 400 Euro

4K-TVs von Hisense sind dank ihres starken Preis-Leistung-Verhältnisses äußerst beliebt. Dieses Modell strotzt nur so vor Features wie einem QLED-Display, Dolby Vision und HDR10+.

Ihr sucht einen günstigen 55 Zoll-TV fürs Heimkino, möchtet aber trotzdem nicht auf gute Bildqualität und Smart-TV-Funktionen verzichten? Da kommt der Hisense 55E7HQ ins Spiel. Er kostet bei Amazon 429 Euro. Wenn ihr den TV nach dem Kauf für Cashback registriert, bekommt ihr 50 Euro zurück und zahlt so effektiv nur 379 Euro für den Smart-TV.



Für den Cashback müsst ihr euch auf der Herstellerseite registrieren und dort den Anweisungen folgen.

4K-TV für unter 400 Euro: Das kann der Smart-TV von Hisense

Was ihr hier für euer Geld bekommt, ist erstaunlich: Das QLED-Display bietet eine erstaunlich gute Bildqualität mit lebendigen Farben und erreicht durch die Direct Full Array-Technik präzise Kontraste. In dieser Preisklasse werdet ihr kaum ein besseres Display finden.

Es kommt noch besser: Hisense unterstützt die HDR-Technologien Dolby Vision und HDR10+ und schlägt so der hochpreisigen Konkurrenz von Sony, LG, Samsung und Co. ein Schnippchen. Dolby Vision wird von den meisten Streaming-Anbietern wie Netflix unterstützt, bei Amazon Prime wird jedoch auf HDR10+ gesetzt. Bei anderen Marken muss man sich oft entscheiden (Sony und LG unterstützen nur Dolby Vision, Samsung nur HDR10+), hier bekommt ihr beides.

Auch zahlreiche Smart-TV-Funktionen sind an Bord

Amazons Alexa ist in der Sprachfernbedienung eingebaut und erlaubt so eine komfortable Bedienung desund sogar eures Smart Homes. Die Fernbedienung hat außerdem Tasten für Streaming-Dienste, die euch mit einem Klick direkt Zugriff auf Netflix, Amazon und YouTube und mehr ermöglichen.

Das hört sich alles zu gut an, um wahr zu sein? In der Tat muss man bei so einem niedrigen Preis auch Kompromisse eingehen, die aber je nach Anspruch kein Beinbruch sind. Das Display bietet nur 60 Hz über HDMI 2.0, was bei Filmen und Serien aber ausreicht. Wenn ihr anspruchsvolle Gamer:innen seid oder gerne Sportübertragungen anseht, dann lohnt sich der Blick auf Modelle mit 120Hz Display. Immerhin hat der Hisense-Fernseher das praktische Gaming-Feature ALLM, das für verzögerungsfreies Zocken sorgt.

Beim Sound kann der Hisense ebenfalls nicht überzeugen. Hier lohnt es sich, eine Soundbar nachzurüsten, um den TV-Sound aufzupeppen. Bei Teufel bekommt ihr gerade eine Testsieger-Soundbar besonders günstig.



Ein empfehlenswertes Upgrade ist zum Beispiel der Sony Bravia KD-55X85K *, den ihr bei Amazon für 749 Euro bekommt. Der Sony TV bietet ein 120Hz Display, Dolby Vision und Dolby Atmos, vier HDMI 2.1 Anschlüsse und die Gaming-Features ALLM und VRR. Besonders das kontrastreiche Bild und die starken Schwarzwerte können sich sehen lassen. Im HDR-Modus erreicht der Sony Bravia eine sehr hohe Helligkeit und ist in diesem Aspekt dem Hisense-TV deutlich überlegen.

