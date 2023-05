150 Euro günstiger: Die Testsieger-Soundbar von Teufel gibt es gerade limitiert zum Tiefstpreis und ihr könnt damit eigentlich nichts falsch machen

Das 2.1-Soundbar-Set von Teufel hat bei der Stiftung Warentest eine Top-Wertung eingefahren. Ihr kriegt sie in limitierter Stückzahl beim Teufel-Sale besonders günstig.

Die integrierten Lautsprecher vieler Fernseher bieten in der Regel keinen besonders guten Klang, weswegen für das perfekte Heimkino meist noch eine ordentliche Soundbar notwendig ist.



Mit dem ausgezeichneten Teufel Cinebar-Set aus Soundbar und Subwoofer könnt ihr euch aktuell eine geeignete Lösung in Schwarz oder Weiß für nur 299,99 Euro statt 449,99 Euro * günstig nach Hause holen. Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher nicht günstiger und die Stückzahl ist limitiert.

Alle Funktionen und Details: Das bietet das Teufel Cinebar 11 2.1-Set

Bestehend aus der Soundbar Cinebar 11 Mk2 20 mit 8 Tönern und 8 Endstufen sowie dem kabellosen Subwoofer T6 mit Tieftöner für reichhaltigen Bass liefert das Set Heimkinoklang für vergleichsweise kleines Geld.



Die integrierte Dynamore-Technologie bringt virtuellen Surround Sound und zusätzliche Soundmodi, wobei das Klangbild auch an den Aufstellungsort anpassbar ist. Mit an Bord sind HDMI (in und out) mit 4K Pass-Through, HDR, Dolby Vision, 3D und ARC-Unterstützung sowie CEC für Bedienung mit der TV-Fernbedienung.

Zudem lässt sich das Set kabellos über Bluetooth 5.0 mit aptX für die Wiedergabe via Smartphone, Tablet, PC und Co. bespielen. Neben der Fernbedienung verfügt das Gerät über ein Touch-Panel mit dimmbarem Display, eine integrierte Wandanbringung, AUX-In, optischen Digitaleingang und Equalizer. Weitere Details findet ihr im Shop *.

Teufel-Soundbar: Testsieger und Top-Rezensionen

Im Test von Soundbars mit Subwoofer der Stiftung Warentest (08/2021) hat das Teufel Cinebar 11 2.1-Set den ersten Platz mit der Gesamtnote 2,4 ("Gut") belegt. Auch haben Käuferinnen und Käufer in über 800 Rezensionen bei Teufel durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen vergeben. Gelobt werden vor allem der ausgewogene Klang, gute Verarbeitung, das Design und die Kompatibilität.

