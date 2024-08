"Das ist mir zu asozial": Diese Dschungelcamp-Legende gibt nach einer Woche auf

Folge 7 im Sommer-Dschungelcamp: Die Stimmung im Camp ist am Tiefpunkt, die leidgeprüften Promis kriechen bereits auf dem Zahnfleisch. Eine Dschungel-Legende zieht Konsequenzen und überrascht damit alle: Sie schmeißt freiwillig hin.

Eine Woche haben die Legenden bereits im Dschungelcamp überstanden. Die Stimmung vor Ort? Nicht gerade prickelnd. Seit Tag 1 wird an allen möglichen Fronten gestritten, gezankt und gezickt. Einer Dschungel-Legende wird es kurzerhand zu viel: Prompt zieht sie die Reißleine und überrascht damit alle. Was die anderen Campbewohner:innen zum freiwilligen Ausstieg sagen und wie die Fans auf den drastischen Schritt reagieren, erfahrt ihr hier.

Freiwilliger Ausstieg: Diese Dschungel-Legende zieht die Reißleine

Hanka Rackwitz ist eine absolute Rarität im TV. Früher war sie beim Scripted-Reality-Format mieten, kaufen, wohnen als flippige Maklerin zu sehen, doch danach wurde es still um sie. 2017 zog sie dann ins Dschungelcamp ein und kämpfte sich bis auf den zweiten Platz hinter Dschungelkönig Marc Terenzi. Bei den Zuschauenden kam sie gut an: Hanka Rackwitz verstellte sich nicht und gab unverblümt zu, dass sie psychische Probleme habe. Damals gestand sie, dass sie unter Angststörungen und Zwängen leiden würde; unter anderem einem Waschzwang, der ihren Alltag zur Hölle machte. Nach dem Dschungelcamp kann Rackwitz ihren Bekanntheitsgrad nicht aufrechterhalten; wohl auch, weil sie sich sichtlich unwohl fühlt im knallharten Haifischbecken des Reality-TV.

Im Dschungelcamp der Legenden hatte sie nun erneut die Chance, sich einem Millionenpublikum zu präsentieren - doch der ehemaligen TV-Maklerin wird es bereits in Folge 7 endgültig zu viel. Kurzerhand sagt sie den Satz aller Sätze: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus." Und damit ist ihre Zeit im Dschungelcamp schlagartig vorbei.

RTL Sie will raus: Hanka Rackwitz sagt den Satz.

"Das ist kein Geld der Welt wert": Deshalb verlässt Hanka Rackwitz freiwillig das Dschungelcamp

Auch im Dschungelcamp der Legenden wird ab Tag 1 deutlich, dass Rackwitz Probleme damit hat, sich in der Gruppe wohlzufühlen. Sie gerät immer wieder in Konflikte mit Thorsten Legat und Co. - häufig steht der Vorwurf im Raum, dass es ihr an Elan und Tatkraft mangle. Außerdem sage sie stets, was sie denkt und fühlt: Eine Eigenschaft, die im Camp nicht immer gut ankommt. Rackwitz bricht mehrmals in Tränen aus, weil sie spürt, dass sie eine Außenseiterin unter den Promis ist. Nur in Einzelgesprächen mit den Mitcamper:innen kann sie ein wenig Nähe zulassen. Besonders bitter: Die Dynamik im Camp erinnere Rackwitz an ihr bisheriges Leben; sie sei es gewohnt, nie in einer Gruppe akzeptiert zu werden.

Am Morgen sind die Camper:innen ums Lagerfeuer versammelt, da tritt Rackwitz plötzlich vor die Promis: "Ich hab was zu sagen, ihr Lieben. Guten Morgen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Ohne große Ankündigung spricht die ehemalige TV-Maklerin den Satz aus, der sie schlagartig aus dem Wettbewerb katapultiert. Der Schritt sei ihr nicht leicht gefallen: "Klar könnte ich weitermachen, aber ich würde zu viel dafür bezahlen. Und das ist kein Geld der Welt wert." Rackwitz geht offen damit um, dass die Situation im Camp zu viel für sie wurde. Sie gehe diesen drastischen Schritt, um sich "selbst zu beschützen." Zuvor hatte sie heftig über ihre Mitcamper:innen im Dschungelcamp-Telefon abgelästert: "Ich schäme mich, hier dabei zu sein. Ich möchte in solchen Zusammenhängen wirklich nicht gezeigt werden. Das ist mir zu asozial."

Was Rackwitz selbst über ihren Ausstieg sagt, könnt ihr hier sehen:

Das sagen die Dschungel-Legenden zum Ausstieg von Hanka Rackwitz

Die Gruppe wirkte überrascht, doch die meisten nahmen den Ausstieg gefasst auf. Wirklich beliebt war Rackwitz nicht gerade - kein Wunder also, dass auch die Verabschiedung eher zweckmäßig ausfällt.

Sarah Knappik spricht an, was alle denken: "Aber jetzt verzichtet sie auf ihr Geld. Das Geld hätte ich ihr gerne gegönnt." Damit spielt Knappik auf eine fiese Dschungelcamp-Regel an: Seit Jahren ist bekannt, dass die Promis einen großen Teil ihrer Gage einbüßen müssen, wenn sie freiwillig ausscheiden. Nur wer regulär herausgewählt wird, dürfe seine volle Gage behalten.

Giulia Siegel wirkt betroffener. Ihrer Aussage nach wurde Rackwitz aus dem Camp geekelt: "Fünf Leute im Camp haben Hanka das Leben so zur Hölle gemacht, dass sie einfach nicht mehr konnte." Allerdings verrät sie nicht, wen sie damit meint.

Die Fans sind wenig gnädig: So schlecht kommt der frühzeitige Auszug online an

Wie immer gibt die Dschungelcamp-Community ihren Senf dazu - das Urteil gegen Hanka Rackwitz fällt allerdings äußerst harsch aus: Viele seien der Meinung, dass die sensible TV-Maklerin im Camp nichts verloren hätte.

Eine aufgebrachte Instagram-Userin lässt ihren Frust raus: "Sorry, aber ich glaube, sie war im Camp von Anfang an falsch ... Sie sollte vielleicht eine längere Kur oder sowas machen." Rackwitz mache es sich zu leicht, indem sie die Verantwortung für ihr Ausscheiden auf die anderen Mitcamper:innen abwälze, so ein Instagram-Kommentar: "Es ist leichter, alles auf andere zu schieben als selbst an sich zu arbeiten!"

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du das Sommer-Dschungelcamp schauen

Die Allstars-Staffel ist erstmals in der Primetime zu sehen geben: Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden läuft täglich um 20:15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ gibt es den Sommer-Dschungel einen Tag früher zu sehen.