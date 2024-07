Ein berühmter Hollywood-Schauspieler zu sein, ist nicht leicht. Aber ist es leichter, ein normaler Mensch zu sein? Kevin Bacon machte den Test.

Kevin Bacon ist weltberühmt für Filme wie Footloose und Eine Frage der Ehre oder Serien wie The Following und City on a Hill. Das kann nach mehreren Jahrzehnten ganz schön stressig werden, wenn man ständig auf der Straße angesprochen und um Autogramme gebeten wird.

Um zu erleben, wie es sich als Normalsterblicher auf den Straßen von Los Angeles anfühlt, macht Bacon nun den ultimativen Test.

Kevin Bacon verkleidete sich als Normalo ... und war dann doch froh, ein Promi zu sein

Mithilfe eines Make-up-Profis kaschierte der Hollywood-Star sein Aussehen und ging in dem Einkaufszentrum The Grove in Los Angeles undercover. Das erzählte er dem Magazin Vanity Fair im Zuge eines jüngst erschienenen Interview. Seine Erfahrung beschreibt er folgendermaßen:

Niemand hat mich erkannt. [...] Leute drängelten sich an mir vorbei und waren nicht nett. Niemand sagte 'Ich liebe dich'. Ich musste mich anstellen, um einen verdammten Kaffee zu kaufen oder so. Da dachte ich, das ist scheiße, ich will wieder berühmt sein.

Universal Kevin Bacon in dem neuen Horror-Film MaXXXine

Doch auch das Promi-Leben hat seine Schattenseiten. Vor allem in einer gut geölten Maschine wie Hollywood. Folgendes hatte Bacon über seine Industrie zu sagen:

Die Filmindustrie ist traurigerweise ein sehr isolierendes, hierarchisches Geschäft . Da ist ein schleichendes Gefühl, miteinander konkurrieren zu müssen. Was die Nummer eins an den Kinokassen ist, ist voll die Sache. Diese ganze Scheiße, was die Größe deines Trailers oder deine Bezahlung angeht ... alles hierarchischer Bockmist.

Aktuell ist Bacon im Slasher-Film MaXXXine von Regisseur Ti West zu sehen, der seit dem 4. Juli 2024 in den deutschen Kinos ist. Außerdem mischt er in Beverly Hills Cop: Axel F. an der Seite von Eddie Murphy auf Netflix mit.

