Das "Katastrophen"-Ende von Schnee in der ARD erklärt: Was der Mord an Marianne mit dem Berg, Alma und den Wölfen zu tun hat

Die ARD-Serie Schnee wirft viele Fragen auf: Warum weiß Alma so viel? Hat der Berg übernatürliche Kräfte? Wir geben euch eine einfache Erklärung für das Ende.

Die Serie Schnee ist seit Ende November in der ARD-Mediathek verfügbar, heute am Freitagabend laufen die restlichen drei Folgen im TV. In dem Mystery-Thriller geht es in erster Linie um den Mord an einer Umweltaktivistin. In der Geschichte dominieren allerdings auch übernatürliche Phänomene: Geister, Wölfe und ein wütender Berg arbeiten zusammen und ergeben eine Klimawandel-Metapher.

Schnee endet plötzlich und offen: Was hat das Ende zu bedeuten? Wir erklären in diesem Artikel übersichtlich die fünf wichtigsten Fragen – und führen dabei die teilweise verwirrenden Mystery-Elemente möglichst sinnvoll zusammen. Es folgen Spoiler zur gesamten Handlung.

Frage 1: Wer hat Marianne ermordet?

Wer hat Marianne ermordet? Frage 2: Wieso hat Alma eine Verbindung zu Marianne?

Wieso hat Alma eine Verbindung zu Marianne? Frage 3: Was hat der Berg mit dem Mordfall zu tun?

Was hat der Berg mit dem Mordfall zu tun? Frage 4: Was haben die Wölfe mit dem Mordfall zu tun?

Was haben die Wölfe mit dem Mordfall zu tun? Frage 5: Warum wird das Dorf am Ende zerstört?

Ganz kurz: Worum geht es in Schnee?

Die vierköpfige Familie aus Mutter Lucia (Brigitte Hobmeier), Vater Matti (Robert Stadlober), Tochter Alma (Laeni Geiseler) und Sohn Jonas (Paolo di Sapia) zieht in die Berge, weil Alma unter schwerem Asthma leidet. In dem Dorf Rotten wohnen Mattis Eltern. In der ersten Nacht wird Alma vom Geist von Marianne heimgesucht – eine lokale Umweltaktivistin, die seit den 80er Jahren vermisst wird. Alma führt ihre Mutter zur Leiche von Marianne, womit eine Ereigniskette ausgelöst wird.

Frage 1: Wer hat Marianne ermordet?

X-Filme Produktion/Oliver Opitz Der Haupttäter Bruno

Die Frage ist schnell beantwortet: Eine Gruppe von fünf Bewohnern des österreichischen Dorfes Rotten erschoss Marianne (Matilda Cunietti) in den Bergen. Unter den Tätern ist auch Mattis Vater Bruno (Karl Fischer). Das Motiv: Die Umweltaktivistin hatte sich für ein Naturschutzgebiet um den Berg Muttstein eingesetzt. Dies hätte Rotten die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen. Es ist abhängig vom Wintersport-Betrieb und den Touristeneinnahmen.

Ein Gemeindemitglied gesteht zudem, dass das ganze Dorf von dem Mord wusste und die Tat insgeheim auch gutgeheißen hatte. Letztlich machte sich also die gesamte Bevölkerung schuldig. Daher auch der vielsagende Name des Dorfes: Rotten, was so viel wie "verfault" bedeutet. Mit der Ankunft von Lucia und Alma gerät die Sünde wieder an die Oberfläche. Mehr noch: Die Dorfgemeinschaft will in der Gegenwart abermals Natur für wirtschaftlichen Wohlstand opfern.

Frage 2: Wieso hat Alma eine Verbindung zu Marianne?

X-Filme Produktion/Oliver Opitz Alma

Alma wird durch den Geist von Marianne zu deren Leiche in den Bergen geführt. Zudem überreicht Marianne ihr einen Ring und Alma erfährt, dass die junge Frau zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger war. Es gibt keine irdische Erklärung für diese Verbindung, allerdings deutet die Serie durch verschiedene Hinweise an, dass Alma Mariannes Enkelin ist – und Lucia Mariannes Tochter.



Lucia hat das gleiche Muttermal wie der Fötus von Marianne

Lucia gibt zu Beginn der Serie an, keine Eltern zu haben

Bestätigt wird die Verwandtschaft in der Serie nicht, aber sie macht aus Lucias Herkunft ein so großes Geheimnis, dass der Schluss naheliegt

Die spirituelle Verbindung von Alma zur toten Marianne wiederum lässt sich nur mit übernatürlichen Elementen erklären. Damit kommen wir zur Rolle des Berges Muttstein.

Frage 3: Was hat der Berg mit dem Mordfall zu tun?

In Schnee geht es um das Spannungsverhältnis von Klima- und Umweltschutz und Tourismus. Die Dorfgemeinschaft will einen Teil des Berges Muttstein sprengen, um den Gletscherexpress Muttstein 3000, zu bauen. Dieser soll den Tourismus zurück nach Rotten bringen, das unter dem Klimawandel leidet: In der Höhenlage des Dorfes ist Schnee selbst im Winter zur Seltenheit geworden.

Der Berg wendet sich in der Serie buchstäblich gegen das Dorf, das unter ihm liegt. Er entwickelt ein Eigenleben. Die Umweltschützerin Marianne ist in diesem Bild die "Wächterin der Berge" – eine Bezeichnung, die Alma und Lucia in einem Sagenbuch finden. Ihr könnt die mythischen Anklänge aber auch ignorieren und die Verbindung einfach als Metapher lesen. Wächterin der Berge = Klimaschützerin.

Frage 4: Was haben die Wölfe mit dem Mordfall zu tun?

X-Filme Produktion/Oliver Opitz Einer der Wölfe in Schnee

Marianne setzte sich für den Schutz der Wölfe in der Umgebung ein, die vom Rest des Dorfes als lästig angesehen werden. Sie stehen in der Metapher für die Tiere, deren Lebensraum von den Tourismusmaßnahmen eingeschränkt wird. Die Wölfe schützen die Guten (Lucia, Alma, Valentina) und töten die Bösen (Bruno).

Frage 5: Warum wird das Dorf am Ende zerstört?

Die Serie deutet mehrfach an, dass Alma Marianne als "Wächterin der Berge" ablösen soll. Alma verschwindet in den Bergen und überlebt mehr oder weniger unversehrt mehrere Tage in einer Höhle, also im Schutz des Gebirges: Der Berg hat sie zu sich geholt, heißt es. Als Lucia ihre Tochter aus der Höhle rettet, scheint sie damit den Berg gegen sich aufzubringen.

Auch interessant:

Der Himmel färbt sich rot, eine Katastrophe ist offensichtlich im Anmarsch. Der Berg wird das Dorf unter sich begraben, so die Befürchtung. Im Dorf löst diese Nachricht zwei Reaktionen aus: Ein Teil der Bevölkerung flüchtet panisch. Ein anderer leugnet das sich anbahnende Desaster vehement, obwohl die Anzeichen untrüglich sind. Auch hier verbildlicht Schnee die aktuelle Debatte um den Klimawandel.

Die Zerstörung des Dorfes durch den Berg lässt sich als Rache oder Selbstschutz lesen. Ist das Dorf weg, können Berg, Natur und Tiere unbehelligt existieren. Die Serie endet allerdings, bevor die Katastrophe sich über Rotten entfaltet.

Alle 6 Folgen von Schnee sind in der ARD-Mediathek abrufbar. Die Ausstrahlung der Episoden 4, 5 und 6 erfolgt ab Freitag 22.20 Uhr in der ARD.