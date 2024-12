Das machen die Pippi Langstrumpf-Stars heute: Hauptdarstellerin Inger Nilsson ist immer noch Schauspielerin

Die Pippi Langstrumpf-Filme machten die Schauspieler von Pippi, Tommy und Annika weltberühmt. Was wurde aus den Kinderstars des schwedischen Weihnachts-Klassikers?

Pippi Langstrumpf gehört an Weihnachten einfach dazu. Die humorvollen Geschichten um das stärkste Mädchen der Welt und ihre Freunde Tommy und Annika begeistern seit Jahrzehnten im TV. Über 50 Jahre sind seit der Erstausstrahlung vergangen. Deshalb stellen wir die Frage: Was wurde aus den Kinderstars des schwedischen Kult-Klassikers?



Pippi Langstrumpf ist Kult: Das wurde aus den Kinder-Darsteller:innen von Pippi, Annika und Tommy

1969 erschien der erste Pippi Langstrumpf-Film in Deutschland und schlug direkt ein wie eine Bombe. Bis heute zählt er hierzulande zu den erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten. Die Verfilmungen der Kinderbuchklassiker aus der Feder von Kult-Autorin Astrid Lindgren (Ronja Räubertochter) wurden zum internationalen Hit, der besonders an Weihnachten für wohlig warme Nostalgie-Momente sorgt. Aber was wurde eigentlich aus den Pippi-Stars? Hier gibt es ein Foto, das die Darsteller heute zeigt. Hättet ihr sie erkannt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tommy - Will nichts mehr vom Schauspiel-Geschäft wissen

Die Rolle des neunjährigen Thomas Settergren (besser bekannt als Tommy) wurde von Pär Sundberg gespielt. Aus dem blonden Lausbub ist ein bodenständiger Erwachsener geworden: Inzwischen ist der Ex-Kinderdarsteller 67 Jahre alt. Nach dem Erfolg von Pippi Langstrumpf hatte Sundberg aber kein Interesse an weiteren Schauspiel-Rollen. Er selbst soll sein Talent nicht gerade hoch eingeschätzt haben. Der ehemalige Kinderstar machte im Marketing-Business Karriere und lebt heute abseits des Star-Rummels in Schweden und Spanien.



Annika - Trauriges Schicksal nach dem Pippi-Erfolg

Die Rolle der Annika wurde von Maria Persson gespielt, inzwischen ist die Darstellerin 65 Jahre alt. Obwohl sie über Nacht berühmt wurde, war Persson keine langanhaltende Karriere im Film-Business vergönnt. Wie Merkur berichtet, haben die Kinderstars kaum vom Mega-Erfolg der Pippi Filme profitiert. Lächerliche 2.000 Euro sollen sie für die Rollen bekommen haben.

Persson zeigt sich im Interview mit Kurier.at wütend: “Wenn man überlegt, wie viele Menschen dadurch reich geworden sind und wir haben gar nichts.” Nach den Pippi-Filmen arbeitete die Annika-Darstellerin als Krankenpflegerin, doch aus gesundheitlichen Gründen musste sie den Job aufgeben. Inzwischen lebe sie am Existenzminimum.

Pippi - Sie ist bis heute im Schauspiel-Business

Inger Nilsson wurde in der Rolle der Pippi Langstrumpf weltberühmt. Damals fiel sie mit ihrem einprägsamen Lachen auf, das Millionen von Kinderherzen höherschlagen ließ. Zunächst schien alles darauf hinzudeuten, dass die inzwischen 65-Jährige keine weiteren Erfolge mehr als Schauspielerin feiern würde, denn das Interesse flaute nach Pippi schlagartig ab. Sie arbeitete für viele Jahre fernab des Medienrummels als Sekretärin und hatte nur noch kleinere Theaterrollen.

In den 2000ern gelang Nilsson dann ein überraschendes Comeback: Von 2007 bis 2020 spielte sie die Rolle der Gerichtsmedizinerin Ewa im ZDF-Krimi Der Kommissar und das Meer. Die Darstellerin ist inzwischen häufiger in Krimis zu sehen, und ihr Lächeln ist selbst heute noch wiederzuerkennen.

Pippi Langstrumpf zu Weihnachten: Alle Sendetermine im Überblick

24.12.2024: Pippi Langstrumpf geht von Bord, um 05:45 Uhr, im ZDF

24.12.2024: Pippi Langstrumpf, um 10:15 Uhr, im ZDF