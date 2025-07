Das nächste Marvel-Abenteuer nach Fantastic Four kommt in wenigen Tagen zu Disney+

Die Phase 6 des Marvel Cinematic Universe geht nach Fantastic Four nicht im Kino, sondern auf Disney+ weiter – und zwar schon im August dieses Jahres.

Marvel-Fans haben es gut. Im Kino werden sie aktuell vom neuen The Fantastic Four: First Steps verwöhnt, kommendes Jahr schwingt sich der neue Spider-Man: Brand New Day auf die Leinwand und auch sonst ist noch einiges geplant für Phase 6 des MCU. Bereits im August steht außerdem eine vierteilige Animationsserie aus der afrofuturistischen Welt von Black Panther auf dem Programmplan von Disney: Eyes of Wakanda.



Eyes of Wakanda auf Disney+: Neue Marvel-Serie führt zurück ins Reich von Black Panther

Die Anthologie-Animation Eyes of Wakanda handelt vom Wakanda-Geheimdienst Hatut Zaraze, dessen hauptsächliche Aufgabe es ist, gestohlene Vibranium-Artefakte sicherzustellen. Dadurch erhalten wir einen Einblick in mehrere Epochen des Black Panther-Königreichs. Den Anfang macht eine Story, die etwa 1260 vor Christus spielt, als Wakanda-General The Lion (Originalstimme: Cress Williams) mächtige Technologien entwendet, um ein tyrannisches Reich zu erschaffen. Kämpferin Noni (Winnie Harlow) wird auf ihn angesetzt.

Showrunner der Serie ist Todd Harris, der für Marvel in der Vergangenheit für Storyboards verantwortlich zeichnete. Ryan Coogler, der Regisseur von Black Panther und Black Panther: Wakanda Forever, ist als Produzent an Bord.



Im Gespräch mit EW meinte Harris:

Menschen ziehen Wahrheit aus der Geschichte, und sie muss nicht unbedingt objektive Wahrheit sein, aber sie gehört ihnen. Und auch Menschen, die versuchen, Ereignisse geschehen zu lassen, verleihen ihnen einen persönlichen Kontext. Das Zitat [heißt], 'Sie ist von Menschen geschrieben, die nicht dabei waren und nichts damit zu tun hatten,' aber sie versuchen, diese Geschichte für sich bedeutungsvoll zu machen. Das ist ein interessantes Spannungsfeld, das sich durch die gesamte Serie zieht.

Zusätzlich hatte der Showrunner einen Helden namens Iron Fist angekündigt. Ob es sich dabei aber um den bekannten Martial-Arts-Helden handelt, ist noch nicht raus.

Wann kommt die Marvel-Serie Eyes of Wakanda zu Disney+?

Ursprünglich war die Wakanda-Anthologie für den 27. August 2025 angekündigt. Nun soll sie aber schon kommende Woche, am Freitag, den 1. August bei Disney+ im Stream auftauchen.