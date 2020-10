Das neue Game of Thrones: Erster Star für House of the Dragon steht fest

Die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon castet ihren ersten Star. Paddy Considine spielt König Viserys I., dessen Kinder einen verheerenden Bürgerkrieg anzetteln.

Der erste Star für House of the Dragon steht fest. Peaky Blinders-Darsteller Paddy Considine übernimmt die Rolle eines Targaryen-Königs in dem kommenden Game of Thrones-Spin-off. Nebenbei bestätigt das Casting spannende Gerüchte über die Story.

Anscheinend läuft in der Fantasy-Serie nach George R.R. Martin alles auf einen Bürgerkrieg der Targaryen-Dynastie hinaus: den Tanz der Drachen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier.

House of the Dragon Besetzung: Paddy Considine im Game of Thrones-Spin-off dabei

Ursprünglich hieß es, dass die neue Game of Thrones-Serie rund 300 Jahre vor den Geschehnissen um Jon Snow und Co. spielt. In der Ankündigung war von der Eroberung von Westeros durch den Targaryen-König Aegon I. die Rede.

Das Casting von Paddy Considine (Peaky Blinders, Das Bourne Ultimatum) deutet nun auf einen größeren zeitlichen Rahmen hin - und auf den Tanz der Drachen. Der Engländer spielt laut des Branchenblatts Variety den König Viserys I.

Der Name dürfte GOT-Zuschauern bekannt vorkommen, doch dieser König war wesentlich umgänglicher als Daenerys' gleichnamiger Bruder aus der 1. Staffel

Wer ist Viserys I. und was ist der Tanz der Drachen?

König Viserys I. herrschte rund 100 Jahre, nachdem Aegon der Eroberer Westeros in seine Gewalt brachte. Der Drachenreiter war ein friedvoller, großzügiger Herrscher, der Konflikte vermeiden wollte.

Der gute Wille führt in Game of Thrones-Universum jedoch oft genug zu schrecklichen Konsequenzen. So auch bei Viserys. Bei der Vorbereitung seiner Nachfolge schuf er alle Voraussetzungen für einen verheerenden Bürgerkrieg.

Dazu kam es dann auch, als seine Tochter Rhaenyra und ihr Halbbruder Aegon II. um die Herrschaft über die Sieben Königreiche kämpften. Dieser Targaryen-Bürgerkrieg ging als Tanz der Drachen in die fiktive Geschichte ein.

Wann kommt House of the Dragon?

HBO hat eine 10 Episoden lange 1. Staffel für das Game of Thrones-Prequel geordert. House of the Dragon soll im Jahr 2022 starten.

In den letzten Wochen häuften sich Gerüchte, dass die Macher nach Darstellern aus dieser Targaryen-Ära suchen. Die Variety-Meldung stellt nun die erste verlässliche Bestätigung dar, dass sich House of the Dragon mit dem Tanz der Drachen befassen wird.

