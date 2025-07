Das offene Ende von The Old Guard 2 bei Netflix erklärt: Was mit Andy, Discord & Co. passiert

Nach fünf Jahren Wartezeit landete The Old Guard 2 bei Netflix, doch das Ende überrascht: Die Haupthandlung wird nicht abgeschlossen. Wir erklären alles rund um Andy, Discord & Co.

Nachdem The Old Guard 2020 als solider Fantasy-Actioner mit Herz begeistert hatte, war die Freude auf The Old Guard 2 bei vielen groß. Ein halbes Jahrzehnt musste wir warten, bis die Fortsetzung am 2. Juli startete – und dann werden wir in Teil 2 mit einem komplett offenen Ende zurückgelassen. Wir erklären, was am Ende passiert und wo alle Figuren sind.

Discord entführt Nile, Nicky, Joe und Tuah, weil sie ihre Unsterblichkeit stehlen will

Es ist gar nicht so kompliziert, hinter die Motive der neuen Bösewichtin zu blicken. Wie sich im Endkampf zwischen Discord (Uma Thurman) und Andy (Charlize Theron) herausstellt, hat Discord kürzlich ihre Unsterblichkeit verloren. Sie wacht eines Tag auf, und die endlosen Heilkräfte waren weg – das kann ab einem gewissen Alter passieren. Und Discord ist immerhin über 6000 Jahre alt.

Über die Jahrtausende hinweg hat sie sich Macht und Reichtum aufgebaut, und den nutzt sie jetzt, um Andys frühere Gefährtin Quynh aus ihrem 500 Jahre alten Tiefseegefängnis zu befreien und auf ihre Seite zu ziehen. Sie will mit Quynhs Hilfe andere Unsterbliche überwältigen und deren Unsterblichkeit klauen. Quynh ist so verletzt davon, dass Andy schon vor Jahrhunderten aufhörte, sie zu suchen, dass sie Discord hilft.



Die Bösewichtin überwältigt und entführt Andys Gefährt:innen Nicky, Joe, Tuah und Nile. Denn Discord hat herausgefunden, dass Nile eine ganz besondere Fähigkeit hat: Sie ist laut Discord die letzte Unsterbliche und wenn Nile andere Unsterbliche verletzt, verlieren diese ihre Heilkräfte.

Allerdings können sie ihre Unsterblichkeit vor ihrem Tod auf andere übertragen. Das macht beispielsweise Booker vor seinem Tod. Er lässt sich absichtlich verletzen, um die sterblich gewordene Andy wieder unsterblich zu machen. Es funktioniert.

Alle Unsterblichen in The Old Guard 2 und ihr Alter:

Discord (Uma Thurman) – über 6000 Jahre alt und die Erste Unsterbliche

(Uma Thurman) – über 6000 Jahre alt und die Erste Unsterbliche Andromache of Scythia, kurz: Andy (Charlize Theron) – über 6000 Jahre alt

(Charlize Theron) – über 6000 Jahre alt Tuah (Henry Golding) – ca. 2300 Jahre alt

(Henry Golding) – ca. 2300 Jahre alt Quynh (Veronica Ngo) – ca. 1500 Jahre alt

(Veronica Ngo) – ca. 1500 Jahre alt Nicolò di Genova, kurz: Nicky (Luca Marinelli) – ca. 950 Jahre alt

(Luca Marinelli) – ca. 950 Jahre alt Yusuf al-Kaysani, kurz: Joe (Marwan Kenzari) – ca. 950 Jahre alt

(Marwan Kenzari) – ca. 950 Jahre alt Sébastien Le Livre, kurz Booker (Matthias Schoenaerts) – ca. 250 Jahre alt

(Matthias Schoenaerts) – ca. 250 Jahre alt Nile Freeman, kurz: Nile (KiKi Layne) – ca. 25 Jahre alt und die Letzte Unsterbliche

Am Ende sind Andy und Quynh wieder zusammen und machen Jagd auf Discord

Im Finale des Films fliegt Discord mit den ruhig gestellten Entführten davon und lässt Andy allein mit der sterblich gewordenen Quynh zurück. Quynh verzeiht Andy, und wird von ihr in Tuahs Zuhause gesund gepflegt. Dort sucht Andy nach Hinweisen, wo Discord mit ihren Gefährt:innen sein könnte, doch sie findet keine Anhaltspunkte.

Am Ende scheint Quynh ihren Schmerz überwunden. In der letzten Szene gehen die unsterbliche Andy und die sterbliche Quynh scherzend und bewaffnet gemeinsam nach draußen, um Discord das Handwerk zu legen.

Kommt The Old Guard 3 zu Netflix?

Noch ist der dritte Teil nicht offiziell angekündigt, es gibt aber ein paar Hinweise auf The Old Guard 3. Zum einen schreit das offene Ende natürlich nach einer Fortsetzung. Vermutlich ist es aber abhängig vom Erfolg des zweiten Films bei Netflix, ob Teil 3 vom Streamer produziert wird.

The Old Guard und The Old Guard 2 sind im Abo bei Netflix verfügbar.