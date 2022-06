Das offiziell lizenzierte Star Wars-Lichtschwert von Leia Organa ist jetzt erstmals erhältlich

Hasbro hat endlich auch das Lichtschwert von Leia Organa als FX Elite Modell ins Programm aufgenommen. Ihr könnt das edle Sammlerstück ab sofort bei Amazon bestellen.

Fans haben lange auf eine offiziell lizenzierte Replik von Leia Organas Lichtschwert warten müssen. Doch jetzt ist es endlich soweit: Hasbro hat die besondere Klinge in das hauseigene FX-Portfolio aufgenommen – und ihr könnt sie ab sofort bei Amazon vorbestellen. Leia ist als Figur in der Obi-Wan Kenobi-Serie von Disney+ so präsent im Star Wars-Universum wie schon lange nicht mehr.

Das Lichtschwert von Leia Organa spielt eine zentrale Rolle in Star Wars: Episode IX. Luke Skywalker übergab die Klinge seiner Schwester an seine Schülerin Rey Skywalker, die sich damit im Kampf gegen Imperator Palpatine verteidigte. Anschließend vergrub sie das Lichtschwert zusammen mit dem von Anakin Skywalker im Sand von Tatooine.

© Disney Leias Lichtschwert in Star Wars: Episode IX

Lichtschwert kaufen: Was bekommen Star-Wars-Fans mit dem Force FX Elite Lichtschwert von Leia Organa?

Diese besondere Nachbildung von Leia Organas Lichtschwert als Hasbro Force FX Elite Modell der Black Series gibt es derzeit bei Amazon für rund 330 Euro *. Damit gehört die Replik zu den besonders exklusiven und hochwertigen Sammlerstücken für echte Star-Wars-Fans.

© Hasbro

Hersteller Hasbro gehört zu den größten Anbietern für originalgetreue und lizenzierte Nachbildungen von Star-Wars-Lichtschwertern. Deshalb bekommt ihr mit diesem besonderen Modell eine extrem detaillierte und liebevoll gestaltete Nachbildung von Leias Lichtschwert mit folgenden Features:

originalgetreue Sound- und Beleuchtungseffekte (inklusive Aktivierungs-, Deaktivierungs- und durch einen Bewegungssensor ausgelösten Summ- und Battle-Effekten)

Material: Kunststoff (Acryl)

inklusive Ständer und abnehmbarer Klinge



Gewicht: 1,58 kg

Maßstab 1:1



benötigt 3 AA-Batterien (nicht enthalten)

Beachtet allerdings: Bei diesem Lichtschwert handelt es sich um ein Deko-Objekt. Ihr könnt damit also keine Show-Duelle kämpfen. Dafür eignen sich die dedizierten Duell-Lichtschwerter, die über eine bruchfeste Klinge verfügen.

Wer schon immer die Klinge von Leia Organa im eigenen Wohnzimmer als Dekorationsobjekt genießen wollte, kommt jedenfalls mit dieser besonderen Hasbro-Replik voll auf seine Kosten.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.