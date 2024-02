Das passiert, wenn Deadpool bei den Hunger Games mitspielt: Völlig wahnsinniger Trailer zu Boy Kills World verspricht Action ohne Ende

Wie würde es aussehen, wenn man Deadpool-Humor mit Hunger Games-Todesspielen kreuzt? Vermutlich Boy Kills World, dessen erster Trailer Bill Skarsgård in ein pausenloses Action-Spektakel schickt.

Wer Deadpools flapsigen Humor mag, Blut nicht scheut und seine Action knallbunt bevorzugt, sollte sich kurz 150 Sekunden Zeit für den Boy Kills World-Trailer nehmen. Er sieht aus wie Die Tribute von Panem - The Hunger Games. Auf halluzinogenen Drogen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Boy Kills World an:

Boy Kills World - Trailer (English) HD

John Wick 4-Star mischt Hunger Games mit Deadpool-Sprüchen auf

Boy Kills World spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die skrupellose Herscherin Hilda van der Koy (Famke Janssen) politisch Missliebige jährlich in einer Arena bis zum Tod kämpfen lässt. Boy (Bill Skarsgård) hat durch van der Koys Blutdurst Mutter und Schwester verloren. Von seinen Peinigern taubstumm zurückgelassen, wurde er von einem Mentor (Yayan Ruhian) zur unaufhaltsamen Kampfmaschine gedrillt. Jahre später bietet sich ihm die Möglichkeit, Rache zu nehmen.

Wie der Trailer andeutet, will Boy Kills World vor allem blendend unterhalten. Das könnte gelingen, ist hier John Wick: Kapitel 4-Star Skarsgård im blutigen Action-Modus zu sehen, dessen Momente er ähnlich wie Deadpool unablässig aus dem Off kommentiert.

Wann kommt Boy Kills World ins Kino?

Boy Kills World hat noch keinen deutschen Starttermin. In den USA soll er am bereits am 26. April 2024 in den Kinos anlaufen. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Sharlto Copley (District 9) vor der Kamera zu sehen.

