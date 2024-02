Heute im TV: Ultimativer Tarantino-Klon mit Ryan Reynolds voller irrwitziger Action und Spannung

Heute läuft ein Action-Film im TV, der gerne in einem Atemzug mit Pulp Fiction von Quentin Tarantino genannt wird. Kritiker:innen bewerten den Abklatsch verhalten, doch bei Fans ist der Gangsterfilm mit Ryan Reynolds äußerst beliebt.

Zwölf Jahre, nachdem Pulp Fiction mit seinen skurrilen Figuren und Dialogen über Hamburger das Publikum begeisterte, brachte Joe Carnahan den Actionfilm Smokin' Aces ins Kino. Billige Kopie oder unterhaltsames Kino – da gehen die Meinungen auseinander. Unsere Community bewertet den Gangsterfilm, der heute im TV läuft, jedenfalls mit starken 7,1 Punkten.

Irrwitzige Gangster-Action: Darum geht es in Smokin' Aces

Kronzeuge Buddy “Aces” Israel (Jeremy Piven) will gegen Mafiaboss Primo Sparazza (Joseph Ruskin) aussagen und plant ein ruhiges Leben im FBI-Zeugenschutzprogramm. Klar, dass der mächtige Pate nicht damit einverstanden ist und kurzerhand ein saftiges Kopfgeld von einer Million Dollar auf den professionellen Falschspieler Buddy aussetzt. Einige schräge Auftragskiller wollen sich den lukrativen Job nicht entgehen lassen, doch Buddy wird hartnäckig von den FBI-Agenten beschützt.

Universal Pictures Alicia Keys in Smokin' Aces - eine ihrer wenigen Filmrollen

Smokin' Aces: Tarantino-Klon oder originelle Action?

Smokin' Aces hat es auch in unserer Bewertung geschafft, Kritiker- und Communitymeinungen zu spalten und kommt auf eine Diskrepanz von 2,2 Punkten. Ähnlich sieht es da bei Rotten Tomaotes aus. Kritiker:innen kommen nur auf 31 Prozent, während das Publikum ihn mit 62 Prozent doppelt so gut bewertet. Finanziell lohnte sich Smokin' Aces jedenfalls für die Produzent:innen. Mit einem Budget von 17 Millionen US Dollar konnte er einen guten Umsatz von 57 Millionen einbringen.

Negative Bewertungen werfen dem schwarzhumorigen Thriller bisweilen vor, nur ein Abklatsch von Quentin Tarantinos Pulp Fiction zu sein. In der Filmkritik von Filmstarts wird bemängelt, dass Smokin'Aces zu stark zwischen Humor und eiskalter Action pendle. Aber auch viel Lob findet sich wieder:

Die kernigen Dialoge passen sich im Ton der eruptiven Gewalt des Film an und sind dementsprechend rau und mit bitterbösem, schwarzen Humor durchsetzt. Die Optik ist eine wahre Augenweide.

Auch das rasante Tempo, Schießereien ohne Ende und das gut inszenierte Star-Aufgebot werden in der Kritik positiv herausgestellt. In Smokin' Aces geben sich unter anderem Ben Affleck, Ray Liotta, Jason Bateman, Ryan Reynolds, Andy Garcia, Chris Pine und Soul-Queen Alicia Keys die Klinke in die Hand.

Wann läuft Smokin' Aces im TV?

Der actionreiche Gangsterfilm Smokin' Aces wird heute Abend, am 21. Februar, um 23:20 Uhr auf Kabel1 ausgestrahlt. In der Nacht von Montag auf Dienstag läuft die Wiederholung am 27. Februar um 03:30 Uhr. Alternativ könnt ihr euch Smokin' Aces auf Amazon kaufen oder leihen.

