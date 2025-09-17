Das schafft kaum eine Netflix-Serie: Überraschungshit erobert plötzlich wieder die Charts

Mitte März veröffentlichte Netflix seine größte Serien-Überraschung des Jahres. Ein halbes Jahr später meldet sich diese in den Streaming-Charts zurück – und das nicht zufällig.

Bei der Veröffentlichung von Netflix-Originalen verhält es sich ähnlich wie bei Filmen im Kino: In den ersten Tagen ist die Nachfrage riesig, danach flacht das Interesse von Woche zu Woche ab. Nur die wenigsten Titel können sich über mehrere Monate in den Charts halten. Und die allerwenigsten kehren ein halbes Jahr später dorthin zurück.

Doch genau das ist nun passiert: Adolescence, die große Überraschung aus dem März, hat sich heimlich, still und leise auf Platz 6 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Serien bei Netflix geschlichen. Auf den ersten Blick ist das durchaus überraschend. Es gibt jedoch einen bestimmten Grund, warum das vierteilige Drama wieder gefragt ist.

Adolescence nach Emmy-Triumph wieder in Netflix-Charts

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles einmal mehr die Emmys verliehen. Es handelt sich um den wichtigsten Preis der TV-Branche und Netflix konnte mit Adolescence ordentlich abräumen. Acht Auszeichnungen hat es für das britische Original von Stephen Graham und Jack Thorne gegeben, inklusive Beste Miniserie.

Mit anderen Worten: Adolescence ist erneut zum Gesprächsthema in der Serienwelt aufgestiegen und Netflix promoted den großen Emmy-Triumph entsprechend auf seiner Startseite. Dadurch dürften einige Abonnent:innen (nochmal) einen Blick in den gefeierten Titel geworfen haben, sodass er wieder in den Netflix-Charts gelandet ist.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix:

Adolescence steht noch in einer weiteren Netflix-Charts-Liste

Abseits der täglich aktualisierten Top 10 hat es Adolescence noch in eine ganz andere, noch beachtlichere Liste bei Netflix geschafft: die All-Time-Charts. Dort rangiert die Geschichte über den 13-jährigen Jamie Miller, der eine Mitschülerin ermordet haben soll, auf Platz 2 hinter dem Fantasy-Überflieger Wednesday.

Auch bei Netflix: Eine der aktuell erfolgreichsten deutschen Filmreihen

Für die All-Time-Charts bei Netflix ist die Performance eines Titels in den ersten 91 Tagen seiner Veröffentlichung entscheidend. In diesem Zeitraum konnte Adolescence 142 Millionen Views bei 546 Millionen gesehen Stunden verzeichnen. Damit liegt die Serie sogar vor dem Mega-Netflix-Blockbuster Stranger Things.

