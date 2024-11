Das sind die Profis bei Bares für Rares: Alle Expert:innen auf einen Blick

Bares für Rares begeistert Jung und Alt im TV. Besonders beliebt sind die fachkundigen Expert:innen, die den Preis der mitgebrachten Objekte einschätzen. Nur, wenn ihr Urteil stimmt, darf verkauft werden. Hier sind alle Expert:innen im Überblick.

Bares für Rares ist eines der beliebtesten Formate im deutschen TV. Die Trödelshow mit Horst Lichter flimmert seit mehr als 10 Jahren über die Bildschirme und noch ist kein Ende in Sicht. Wer natürlich nie fehlen darf: Die Expert:innen, die jedes mitgebrachte Objekt auf seinen Wert schätzen. Damit ihr beim Schauen nicht durcheinander kommt, stellen wir euch alle Bares für Rares-Expert:innen auf einen Blick vor.

Sie wissen bei Bares für Rares einfach alles: Das sind die Expert:innen

Dr. Heide Rezepa-Zabel: Schmuckexpertin mit strengem Blick für Details

Dr. Heide Rezepa-Zabel ist ein echtes Bares für Rares-Original. Seit 2013 ist sie bei der Show dabei. Die Berlinerin liebt alles, was glänzt und funkelt. Ihr Spezialgebiet: Schmuck. Die studierte Kunsthistorikerin hat sich neben einem Doktortitel noch weitere Qualifikationen angeeignet: Rezepa-Zabel ist gelernte Diamantgutachterin und verfasst auch abseits der Show als Expertin Wertgutachten für Schmuck und Kunst.

Sven Deutschmanek: Bart und Lederjacke – der lässige Experte fällt auf

Sven Deutschmanek begeistert bei Bares für Rares mit seiner lässigen Art. Der Antiquitäten-Experte kommt deutlich lockerer als seine Kolleg:innen daher und tritt am liebsten in Lederjacke auf. Bei Bares für Rares ist er seit 2014 zu sehen; somit zählt er zu den Urgesteinen der Show. Der Experte liebt alles, was alt ist: Vor dem TV-Durchbruch betrieb er ein Antiquitätengeschäft, heute verdient er neben der Show als privater Gutachter sein Geld.

Colmar Schulte-Goltz: Ihm entgeht wirklich kein Detail

Colmar Schulte-Goltz ist seit 2015 bei Bares für Rares dabei. Der Kunstexperte fällt durch seine eloquente Ausdrucksweise auf und kann in der Show regelmäßig sein beeindruckendes Fachwissen zur Schau stellen. Der gebürtige Nordrhein-Westfale war nach seinem Studium der Kunstgeschichte als Dozent tätig und betrieb nebenbei eine Galerie. Die Liebe zur Kunst sei dem Experten in die Wiege gelegt worden: Schon seine Urgroßmutter soll begeisterte Kunst-Fanatikerin gewesen sein.

Detlev Kümmel: Der Kunstexperte hat richtig Wumms!

Detlev Kümmel ist seit 2016 bei Bares für Rares dabei, doch seine TV-Karriere begann schon früher: Als Experte für Kunst und Antiquitäten war er schon bei der Doku-Soap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller zu sehen. Obwohl Kümmel in der Show extrem ruhig wirkt, hat er auch eine überraschende Seite: Seit den 70er Jahren unterrichtet er Kampfsport und nahm sogar an internationalen Wettbewerben teil. Der gelernte Werkzeugmechaniker hat sich sein Fachwissen selbst angeeignet; seit vielen Jahrzehnten ist er Inhaber einer Galerie.

Wendela Horz: Schmuck ist ihr Leben

Wendela Horz ist eine der beliebtesten Expertinnen bei Bares für Rares, besonders mit Horst Lichter witzelt sie gern. Die gelernte Diamanten- und Edelsteingutachterin ist seit 2017 bei der Show dabei und beweist immer wieder ihr beeindruckendes Fachwissen. Die Liebe für Schmuck und Edelsteine begleitete Horz schon seit den 80ern: Sie arbeitete früher als Geschäftsführerin in der Juwelier-Firma ihres Ex-Mannes, nach der Scheidung war sie als selbstständige Gutachterin tätig.

Dr. Friederike Werner: Mumien sind ihre Leidenschaft

Dr. Friederike Werner gehört zu den Neuzugängen unter den Expert:innen – sie ist "erst" seit 2019 bei der Show. Die studierte Ägyptologin promovierte in Heidelberg und war lange Zeit am dortigen ägyptologischen Institut tätig. In ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit veröffentlichte sie mehrere Fachbücher. Neben der Show gibt sie Vorträge und Führungen. Bei Bares für Rares darf Werner Kunst und alte Gegenstände begutachten – kein Wunder: klassische Archäologie und Kunstgeschichte hat die Allrounderin auch studiert.

Dr. Bianca Berding: Extrem klug und sogar noch erfolgreicher

Dr. Bianca Berding hat einen beeindruckenden Werdegang hingelegt: Zuerst studierte sie Kunstgeschichte, dann bekam sie ein Stipendium der Berliner Nachwuchsförderung, um eine Doktorarbeit zum Thema Kunsthandel zu schreiben. Irgendwann verschlug es sie zu Bares für Rares – zunächst aber nur hinter den Kulissen als Redakteurin. 2019 wechselte sie dann aber vor die Kamera: Als Expertin für Antiquitäten gibt sie ihre Einschätzungen zum Besten.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis schauen

Die Trödelshow ist ein echter Dauerbrenner im TV. Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.