Das Sommerhaus-Wiedersehen heute im TV wird so krass, dass Frauke Ludowig mit Hörschaden aus dem Studio stürmt

Das Sommerhaus der Stars ist zwar zu Ende, doch die Fans dürfen sich noch auf das große Wiedersehen freuen. Das wird heute im TV ausgestrahlt und hat es wohl ordentlich in sich.

Das Sommerhaus der Stars machte auch in diesem Jahr seinem Image alle Ehre. Intrigen, Allianzen und Manipulation lagen in Staffel 9 an der Tagesordnung. Die Promipaare haben ihre Differenzen zwar schon in der Show offen ausgetragen, doch jetzt bekommen sie noch einmal die Chance für eine Aussprache – und die hat es in sich.

Das Sommerhaus der Stars: Das Wiedersehen hinterlässt bei Frauke Ludowig bleibenden Schaden

Dass das Wiedersehen zu Das Sommerhaus der Stars oft noch krasser ist als die Staffel selbst, ist keine Überraschung. Auch in diesem Jahr wird das erneute Aufeinandertreffen der Promipaare scheinbar extrem. Sieger Sam Dylan sprach in seinem Podcast „Royal Spice“ bereits über das Wiedersehen und meinte, dass es sogar so heftig war, dass Moderatorin Frauke Ludowig aus dem Studio stürmte: "Sie war auf einmal weg."

Tatsächlich hat Ludowig nach den Dreharbeiten schnell das Weite gesucht, wie sie selbst gegenüber RTL bestätigte:

Als es dann zu Ende war, da bin ich aufgestanden und dachte: Okay, ich muss mir jetzt mal ganz kurz die Füße vertreten. Und bin dann so in meine Garderobe geschlendert. Und da war es so ruhig und so harmonisch.

Eigentlich sei ihr Plan gewesen, noch einmal herauszugehen, um Fotos zu machen. Dazu sei sie aber nicht mehr imstande gewesen. In ihrer Garderobe habe sie mit ihren Kollegen noch gegessen und getrunken und sei dann einfach nach Hause gefahren. Dass die Moderatorin nach der Aufzeichnung völlig kaputt war, ist kein Wunder. Denn sie hatte alle Hände voll zu tun. Neben Streitschlichtern musste sie auch Kandidatin Tessa Bergmeier wieder reinholen. Die GNTM-Zicke war nämlich aus dem Studio gerannt, weil ihr offenbar alles zu viel wurde. Noch dazu sei einer der Finalisten – Sam oder Rafi Rachek – so laut gewesen, dass Ludowig mit einem echten Hörsturz das Studio verließ:

Dieses Mal war es besonders wild. Ich würde es mal so sagen: Ich hatte kurzfristig im Anschluss der Aufzeichnung ein taubes linkes Ohr.

Hier könnt ihr den Trailer zum Wiedersehen schauen:

So könnt ihr Das Sommerhaus-Wiedersehen ohne Werbung schauen

Das Sommerhaus der Stars-Wiedersehen wird heute zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Wer es lieber ohne Werbung genießen möchte, kann zur gleichen Zeit bei RTL+ einschalten.