Prominent getrennt-Cast offiziell bestätigt – mit einem Paar hätte wohl niemand gerechnet

Prominent getrennt geht in die vierte Runde. Welche ehemaligen Liebespaare sich dem Experiment stellen, erfahrt ihr hier.

Bei Prominent getrennt werden acht Ex-Paare in eine Unterkunft gesteckt. In Zweier-Teams mit dem oder der ehemaligen Partner:in müssen sie gegen die anderen Paarungen antreten und in Challenges Geld erspielen. Das Ex-Pärchen, welches am Ende gewinnt, gewinnt auch das erspielte Preisgeld. Wann genau Staffel 4 ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Dafür wurde der Cast jetzt offiziell bestätigt.

Prominent getrennt 2025: Diese Ex-Paare sind in Staffel 4 dabei

Man stecke einstige Liebende unter ein Dach und lasse sie zusammenspielen. Ein Konzept, bei dem Drama, Tränen und Streit vorprogrammiert sind. Diese Realitypaarungen sollen in Staffel 4 für den nötigen Zündstoff sorgen:

Ariel & Giuliano

Die Schweizer waren erstmal in der RTL+-Show Love Fool zu sehen. In der Sendung mussten sie den anderen Mitstreiter:innen weis machen, dass sie kein Paar sind. Nach dem Format verkündeten sie beim Wiedersehen Ariels Schwangerschaft. Doch ein Kind konnte ihre Beziehung nicht retten, denn Ariel und Giuliano trennten sich kurz darauf.

Babu & Felix

Babu war zuerst als Verführerin bei Temptation Island zu sehen und in diesem Jahr nahm sie als Beauty bei Beauty & The Nerd teil. Auch Felix hat eine Vergangenheit als Temptation Island-Verführer. Bei Are You The One – Realitystars in Love war er das erste männliche Doppelmatch. Babu und Felix lernten sich auf einer Geburtstagsparty kennen und für beide war es die große Liebe. Doch das sollte sich schnell ändern. Nach einem Streit stornierte Felix den gemeinsamen Urlaub in Afrika und danach war die Beziehung am Ende.

Christina & Marco

2019 lernten sich Christina und Marco bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Es folgte sogar ein filmreifer Hochzeitsantrag im TV. Die beiden galten als das Traumpaar schlecht hin. Doch die Beziehung sollte nicht halten. Kurz nach dem Antrag verkündeten sie ihre Trennung. Darauf folgte zwar ein erneuter Versuch, ihre Liebe zu retten, doch noch in diesem Jahr verkündete Marco das zweite Beziehungs-Aus.

Jana & Sidar

Jana und Sidar sind seit Are You The One? ein Paar. Ihre Anfänge waren alles andere als leicht, denn in der Show hatte Jana immer wieder Schwierigkeiten sich zwischen Sidar und Kandidat Ryan zu entscheiden. Das war auch letztendlich der Trennungsgrund. Sidar hatte durch diese Erfahrung immer wieder Zweifel und suchte unterbewusst Kontakt zu anderen Frauen. Dies hat Jana mitbekommen und warf ihren mittlerweile Ex-Partner aus der Wohnung. Ihre Trennung machten sie auf Social Media nicht öffentlich.

Jennifer & Nico

Jennifer und Nico gewannen 2022 Love Island und gingen danach eine Zeit lang gemeinsam durchs Leben. Alles schien perfekt, doch plötzlich löschte Jennifer auf Social Media alle Fotos mit Nico und machte ihre Fans stützig. Er hingegen bestätigte damals die Trennung. Ursprünglich wollten sie die Trennung privat halten, doch bei Promi Big Brother behauptete Jennifer dann, er hätte sie mit einer Escort-Dame betrogen. Dadurch wurde ein waschechter Rosenkrieg im Netz entfacht. Nico hielt gegen die Vorwürfe und behauptete seinerseits, er sei von Jennifer betrogen worden.

Laura & Jonny

2022 bestätigten Laura und Jonny ihre Beziehung, trennten sich im selben Jahr nach nur wenigen Monaten wieder. Beide waren zuvor als Verführer und Verführerin bei Temptation Island. Bei Ex on the Beach kreuzten sich ihre Wege erneut und sie gaben ihrer Liebe noch eine Chance. Sie planten im kommenden Jahr sogar ihre Hochzeit. Fehlende Kommunikation uns Vertrauensprobleme führten 2024 allerdings zur erneuten Trennung.

Pamela & Alan

Die Bachelor-Kandidatin und der Schweizer Bachelor lernten sich im vergangenen Jahr bei Bachelor in Paradise kennen. So richtig Glück in der Show hatten die beiden nicht, versuchten es nach dem Format aber miteinander. Besonders harmonisch lief die Beziehung allerdings nicht ab und Pam und Alan trennten sich. Ihre Aussprache endete unschön, weswegen Alan seine Ex überall blockiert hat.

Yeliz & Jannik

Bei Make Love, Fake Love lernte Yeliz als Single-Dame Jannik kennen. Er gewann die Show und die beiden traten danach als Paar in der Öffentlichkeit auf. Daraufhin folgte eine On-Off-Beziehung: Nach einem Social-Media-Streit wegen Betrugsvorwürfen in Richtung Jannik versöhnten sie sich wieder. Doch glücklich schienen die beiden nicht. Kurz danach bestätigte Jannik öffentlich erneut die Trennung. Eine Social-Media-Schlammschlacht entfachte zwischen den Ex-Partnern. Dass sich Yeliz und Jannik nochmal zusammen in einem Format zeigen und dann auch noch als Team, damit hätte wohl niemand gerechnet.