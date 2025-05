Das Supertalent auf Eis gelegt: Dieter Bohlen äußert sich zur plötzlichen RTL-Entscheidung

Das Supertalent geht wegen schlechter Quoten für eine unbestimmte Zeit in Pause. Was Jurymitglied Dieter Bohlen dazu sagt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Bei RTL wird aussortiert. Erst ging es Stefan Raab und seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million an den Kragen. Wegen schlechter Einschaltquoten wird die Hybridshow aus Comedy und Gameshow nach der Sommerpause nicht weitergehen. Auch Das Supertalent wird vorerst eingestellt. Das beliebte Castingformat wird von RTL in eine Pause auf unbestimmte Zeit geschickt. Was Dieter Bohlen zum Supertalent-Aus sagt, könnt ihr hier nachlesen. Das Supertalent wird vorerst nicht mehr produziert: Das sagt Dieter Bohlen Seit 2007 begeistert Das Supertalent mit faszinierenden Talenten ganz Deutschland. Seit der ersten Folge sitzt kein Geringerer als Poptitan und Modern Talking-Legende Dieter Bohlen in der Jury und bewertet die Kandidat:innen nach ihrem Können. Bohlen ist von Beginn an das Gesicht der Sendung und war 17 Staffeln lang dabei. Fans rechnen mit Thomas Gottschalks Karriereende ab Vor wenigen Tagen dann die überraschende Nachricht: Das Supertalent geht für unbestimmte Zeit in eine Pause und wird vorerst nicht weiterproduziert. RTL-Programmchefin Inga Leschek erklärte die Entscheidung gegenüber DWDL mit der immer größer werdenden Konkurrenz auf TikTok oder YouTube. Dadurch habe die Sendung an Relevanz verloren und die Verantwortlichen hätten keine Lösung gefunden, dagegen dauerhaft anzugehen. Mit Bild sprach Dieter Bohlen über die Supertalent-Auszeit und es wird deutlich, dass der Musikproduzent der Auszeit entspannt entgegen schaut: Es ist, wie Inga Leschek gesagt hat, eine Pause und das ist vernünftig. Die Produzenten sollen sich jetzt hinsetzen und neue Vorschläge erarbeiten. Ich wusste vorab Bescheid, dass diese Entscheidung verkündet wird, deswegen bin ich nicht enttäuscht. Schlechte Gesamtquoten habe Das Supertalent aber nicht gehabt, wie Bohlen versicherte. Bohlen & Co. seien sogar mehr eingeschaltet worden als Heidi Klum, Stefan Raab und Joko & Klaas. Jedoch waren die Einschaltquoten in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zu niedrig und Das Supertalent konnte sich nicht mehr durchsetzen.