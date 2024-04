Das Urteil zu The Rookie Staffel 7 steht fest: Für Fans der Polizei-Serie ist es die wichtigste Nachricht seit einem Jahr

Das Finale der 6. Staffel von The Rookie ist noch nicht gelaufen, da erreicht Fans bereits jetzt die Nachricht zur Zukunft des Serien-Hits. Wird es eine 7. Staffel geben?

Seit Ende Februar kommen The Rookie-Fans wieder in den Genuss neuer Folgen der beliebten Polizei-Serie. Während die 6. Staffel in den USA ihr Ende noch nicht gefunden hat, hat ABC schon jetzt über die Zukunft der Serie mit Nathan Fillion als LAPD-Officer John Nolan geurteilt – und die Fans dürfen sich einmal mehr freuen.

The Rookie Staffel 7 kommt: Polizei-Serie mit Nathan Fillion geht weiter

Wie Variety berichtet, wird The Rookie nach Beendigung der 6. Staffel weitergehen. Eine 7. Staffel wurde offiziell von ABC bestätigt, nachdem die aktuelle Season überzeugende Quoten für den Sender hervorbrachte. So schalteten in den USA plattformübergreifend mehr als 11,9 Millionen Menschen zur Premiere der 6. Staffel ein, was die höchsten Zahlen des Formats seit 2018 darstellt. Damit erreicht Fans die wichtigste Nachricht seit Verlängerung der Serie um eine 6. Staffel vor gut einem Jahr.

ABC The Rookie

The Rookie dreht sich um John Nolan, der in seinen 40ern zum Los Angeles Police Department stößt und sich als ältester Anfänger der Einheit zurechtfinden muss. Neben Nathan Fillion stehen unter anderem Mekia Cox (Chicago Med), Alyssa Diaz (Narcos: Mexico), Richard T. Jones (Colleteral), Melissa O'Neil (Dark Matter), Eric Winter (Comet) und Jenna Dewan (Step Up) auf der Castliste der Serie.

Die Serie wurde 2018 von Alexi Hawley entwickelt, der weiterhin als ausführender Produzent und Showrunner an The Rookie beteiligt ist.

Wann kommt The Rookie Staffel 7?

Wann die 7. Staffel von The Rookie starten wird, ist bisher noch nicht bekannt. Aktuell läuft die 6. Staffel der Serie in den USA immer dienstags auf ABC. In Deutschland sind die neuen Folgen in der Originalversion mit deutschen Untertiteln einen Tag später im Streaming-Abo bei WOW zu sehen. Die deutsche Synchronfassung steht ab dem 1. Mai 2024 auf WOW bereit.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.