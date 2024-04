Das The Rookie-Spin-off, das kaum jemand gesehen hat: Hier könnt ihr es streamen

In einem The Rookie-Ableger war Niecy Nash eine Staffel lang als FBI-Grünschnabel unterwegs, ehe sie ihre Dienstmarke wieder abgeben musste. Woran das lag und wo man die Serie Feds findet, erfahrt ihr hier.

Vorletztes Jahr versuchte der US-Sender ABC, den Erfolg der Cop-Serie The Rookie um ein Spin-off namens The Rookie: Feds zu erweitern. Der Ableger begann als sogenannter Backdoor-Pilot in der 4. Staffel der Mutterserie und lieferte sich während der ersten und einzigen Staffel einen regen Crossover-Schlagabtausch mit dem Nathan Fillion-Vehikel.

Länger als eine Season mit 22 Episoden lief The Rookie: Feds aber nicht, ehe das Network den Stecker zog. Fans der Nachwuchsgesetzeshüter-Serie sollten vielleicht trotzdem reinschauen, denn auch hierzulande kann man die Serie streamen.

The Rookie: Feds - das Spin-off über Special Agent Spätzünderin

Schauspielerin Niecy Nash (Reno 911!, Claws) spielt in The Rooke: Feds Simone Clark, die spät im Leben von ihrem Job als Beratungslehrerin zurücktrat, um Special Agent beim FBI zu werden. Als Auszubildende der Ermittlungsbehörde wurde sie mit Officer Nolan (Nathan Fillion) auf Streife geschickt, um einen Terrorverdächtigen ausfindig zu machen, der eine Verbindung zu ihr hatte. Im Laufe der Untersuchungen nahm ihr Vorgesetzter, Lead Agent Matt Garza (Felix Solis), Simone schließlich in sein Team auf.

ABC Szene aus The Rookie: Feds

Die erste und einzige Staffel ihrer eigenen Serie beginnt mit Simones erstem Tag als Spezialagentin des FBI in Los Angeles, wo sie zunächst in der Profiler-Abteilung anfängt. Gleichzeitig tritt ihr Freund Brendon Acres (Kevin Zegers), ein ehemaliger Schauspieler, seinen Dienst an. Ein neuer Lebensabschnitt im neuen Beruf, der voller Gefahren steckt, beginnt.

Warum wurde The Rookie: Feds eingestellt?

Die erste Feds-Season lief nicht so erfolgreich wie die Originalserie, konnte aber als moderater Erfolg verbucht werden und zeigte einen Trend nach oben. Laut TVSeriesFinale wurde das Spin-off von durchschnittlich 2,4 Millionen Zuschauer:innen verfolgt und erreichte ein Rating von 0.30 in der anvisierten Zielgruppe. Zum Vergleich: Die parallel laufende Staffel 5 der Mutterserie The Rookie holte im Schnitt 3,9 Millionen Leute vor den Bildschirm und erreichte ein Rating von 0.43.

Dabei behandelte ABC die Serie von Anfang an jedoch etwas stiefmütterlich. Anstatt ihr einen perfekten Sendeplatz mit der Originalserie als Lead-in zu geben (sie also direkt im Anschluss am Sonntagabend zu zeigen), programmierte man Feds im Spätabendprogramm am Dienstag, nach der Reality-Sendung Bachelor in Paradise mit einer ganz anderen Zielgruppe.

ABC Szene aus The Rookie: Feds

Feds kam bei der Kritik besser an als beim Publikum, wie man auf Rotten Tomatoes nachlesen kann. 86 Prozent der Reviews fielen demnach positiv aus, während der Audience Score bei nur 18 Prozent liegt. Zusätzlichen Online-Hass erfuhr das Format durch rassistisch motivierte Kommentare. Der größte Faktor für die Absetzung dürfte allerdings das schlechte Timing gewesen sein, denn die Entscheidung über eine Verlängerung fiel mitten in den Hollywood-Streik 2023, bei dem Ungewissheit in der Industrie normale TV-Regeln aushebelte. So wartete man bis zum Ende des erfolgreichen Arbeitskampfes, um schließlich die Absetzung zu verkünden.

Wo kann man The Rookie: Feds streamen?

In Deutschland ist die eine Staffel von The Rookie: Feds bei Sky One und WOW zu finden. The Rookie ist hingegen auch bei Disney+ und Netflix abrufbar.