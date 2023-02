Das verwirrende Ende der Amazon-Serie The Consultant erklärt: Ist Regus Patoff der Teufel?

Wer ist Regus Patoff in der Thriller-Serie The Consultant bei Amazon Prime Video wirklich? Wir suchen nach Antworten und Erklärungen für das Ende.

Die schräge Thriller-Serie The Consultant könnt ihr seit dem 24. Februar 2023 bei Amazon Prime Video streamen *. Diese entfesselt Tarantino-Star Christoph Waltz als manipulativen Unternehmensberater, der wie eine Mary Poppins aus der Hölle in Erscheinung tritt und das Gaming-Entwicklerstudio CompWare und dessen Mitarbeitende gehörig umkrempelt.

Wer am Ende der skurrilen Psycho-Thriller-Büro-Satire nach Erklärungen und spannenden Deutungsansätzen sucht, bekommt hier die wichtigsten Erkenntnisse, Motive, Symbolik und das Ende erklärt.

Achtung, Spoiler zum Ende von The Consultant:

Die wichtigste Frage nach The Consultant: Wer ist Regus Patoff?

Am Ende hinterlässt uns The Consultant mit der unbeantworteten Frage, wer dieser enigmatische Berater Regus Patoff (Christoph Waltz) denn nun wirklich ist. Ist er eine übernatürliche Entität? Ist er doch nur ein Soziopath, der Menschen und ihre Ambitionen ausnutzt?

Amazon Wer und was ist Regus Patoff?

Die Serie selbst stellt zumindest eines klar: Regus Patoff kann nicht menschlich sein. Das fängt schon bei seinem Namen an. Bei diesem handelt es sich nicht, wie behauptet, um einen ukrainischen Namen von der Krim, sondern um eine Abkürzung: Reg. U.S. Pat. Off.

Dies steht für die Kennzeichnung Registered in the United States Patent and Trademark Office, welche sich auf verschiedensten Gütern finden lässt, die über ein in der Patentbehörde der Vereinigten Staaten eingetragenes Patent verfügen.

Das Staffelfinale enthüllt schließlich eine schockierende Wahrheit über Regus Patoff, als Craig Horne (Nat Wolff) dessen abgetrennten Zeh näher untersucht: Das Skelett des Unternehmensberaters besteht aus Gold.

Somit wissen wir, warum der Juwelier Frank Flores zuvor ein Goldskelett anfertigen sollte und warum Glastreppen und Glasböden zu knacken beginnen, sobald Reguss Patoff diese betritt. Er muss tatsächlich Hunderte Kilo schwer sein.

Ist Regus Patoff der Teufel oder der Anti-Christ?

Mit der Musikauswahl (You're the Devil in Disguise) und der omnipräsenten biblischen Symbolik lenkt die Serie selbst unsere Vermutungen zu Patoffs wahrer Identität in eine klare Richtung: Er muss der Teufel sein.

Das ist von Serienschöpfer Tony Basgallop explizit so gewollt, wie er im Interview mit USA Today bestätigt: "Das war der Pitch, dass er der Teufel ist. Das Klischee ist der Chef aus der Hölle. Ist das nun eine sinnbildliche oder wortwörtliche Aussage?"

Ganz so einfach ist die Lage aber nicht, wie er weiter ausführt:

Im Grunde genommen sind die Dinge viel komplexer als das. [...] Man soll sich fragen: Ist er einer der Helfer des Teufels? Ich für meinen Teil würde gerne wissen, wem Patoff untersteht.

Wir können also davon ausgehen, dass Patoff tatsächlich ein Dämon oder gar der Teufel persönlich ist. Die Serie liefert dafür einige spannende Ansätze. Beispielsweise unterbreitet er den CEOs kriselnder Unternehmen ein Angebot, das einem Teufelspakt gleicht. Um ihren Firmen zu Ruhm zu verhelfen und ihr Vermächtnis mit Unsterblichkeit zu segnen, müssen diese sich zuerst das Leben nehmen.

Schaut hier den deutschen Trailer zur Amazon-Serie The Consultant:

The Consultant - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie tiefgreifend die biblischen Motive in die Serie eingebettet wurden, zeigt sich am Beispiel der Videospiels Mr Sang's Jungle Odyssey. Dieses verfügt über 316 Level: ein möglicher Verweis auf den Bibelvers Johannes 3:16.

Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.

Patoffs Methode ist in diesem Vers klar zu erkennen. Nun lässt sich spekulieren, ob Patoff nicht sogar der Anti-Christ sein könnte. Als niederträchtiger Unternehmens-Jesus lässt er seine Untergebenen immerhin barfuß laufen und wird von diesen schließlich sogar angebetet.

Noch mehr Symbolik in The Consultant: Die Bedeutung der Treppe

Auch die prominent in Szene gesetzte Glastreppe im Büro von CompWare liefert eine interessante Vorlage für Interpretationsansätze. Diese könnte stellvertretend für die Jakobsleiter stehen, jene Himmelsleiter aus der Bibel, die Erde und Himmel verbindet.

Amazon Regus Patoff führt dich die Karriereleiter hoch

Patoff kann diese nicht aus eigener Kraft emporsteigen: ein weiterer Hinweis, dass er ein gefallener Engel sein könnte. Deshalb nutzt er auch einen Aufzug, um die nicht eigenmächtig überwindbare Treppe zu umgehen.



Im Kontext des Büro-Thrillers kann die Treppe allerdings auch als Motiv der Karriereleiter einstehen, an deren Spitze sich die Führungsetage befindet. Einige Mitarbeitende müssen sich diese wortwörtlich hinauf kämpfen, um ein leerstehendes Büro in der Chefetage ergattern zu können.

The Consultant zeigt uns nie, dass Patoff diese Treppe selbst hinaufsteigt. Dies gelingt ihm lediglich durch Hilfe anderer. Und alle Menschen, die mit ihm gemeinsam nach oben steigen (Craig, Elaine, Patti), werden früher oder später von ihm manipuliert.

The Consultant bei Amazon Prime Video: Das passiert am Ende

Seine größte Aufmerksamkeit widmet Patoff den beiden Mitarbeitenden Craig und Elaine (Brittany O'Grady). Er verführt sie beide dazu, für den Erfolg moralisch fragwürdige und selten legale Grenzen zu überschreiten. Während sich Craig widersetzt und dafür einen hohen Preis (seine Spielidee und seine Verlobte) zahlt, gibt sich Elaine der Versuchung hin. Sie verwandelt sich in eine intrigante Anzugträgerin.

Amazon Elaine und Craig

In Finale setzt sich Craig jedoch zur Wehr und schafft es, Patoff zu besiegen. Er zerschlägt mit einem Hammer den Glasboden und lässt den goldschweren Berater in die Tiefe fallen. Allerdings überlebt er schwer verletzt.

Am Ende hat Patoff seinen Auftrag erfüllt und seine Ziele erreicht. CompWare hat einen Spiele-Hit gelandet und wurde erfolgreich aus der Krise geführt. Und die neue CEO Elaine hat durch ihn gelernt, was ein Unternehmen bzw. eine Chefin tun muss, um siegreich sein zu können.

Das Ende erklärt: Eine neue Unternehmensberatung für Staffel 2

Die Geschichte von CompWare ist zu Ende und Regus Patoff zieht von dannen. Ob es eine weitere Staffel von The Consultant geben wird, ist zwar noch nicht bekannt. Aber Staffel 1 stellt bereits die Weichen für Regus Patoffs nächsten Fall.

Und zwar besucht Patoff in Episode 8 die Firma Pterodactyl Robotics. In der letzten Szene offenbart sich auf einem TV-Bildschirm eine grausige und nur allzu vertraute Nachricht: Die CEO der Robotik-Firma ist tot. Die Aktienkurse fallen. Alles deutet darauf hin, dass Patoff hier erneut am Werk war und der Chefin ein ähnliches Angebot unterbreitete, wie zuvor Sang Woo.

Wir können also davon ausgehen, dass der Unternehmensberater aus der Hölle als nächstes Pterodactyl Robotics aus der Krise führen wird. Dabei könnte er sich sogar die Expertise der Firma zunutze machen und seinen Goldkörper einem technologischen Upgrade unterziehen.

