Das vielleicht beste TV-Angebot des Jahres: LG OLED C3 mit 55 Zoll so günstig wie nie

Der LG OLED C3 kommt mit einem Spitzenbild und einer Premium-Ausstattung daher. Gerade bekommt ihr ihn zum absoluten Tiefstpreis und müsst dabei weitaus weniger tief in die Tasche greifen als bei der Konkurrenz.

Der LG OLED C3 zählt zur gehobenen Mittelklasse und lässt mit seinem brillanten Bild und der üppigen Ausstattung kaum etwas zu wünschen übrig. Bei Amazon, MediaMarkt * und Saturn * bekommt ihr die 55-Zoll-Variante (LG OLED55C31LA) jetzt so günstig wie noch nie.



LG OLED C3 zum Tiefstpreis Deal Zu Amazon

Perfekt fürs Heimkino und für Gaming: Der LG OLED C3

OLED-Fernseher von LG sind wahnsinnig beliebt und das nicht ohne Grund. Bildqualität auf höchstem Niveau, umfangreiche Smart-TV-Systeme mit einer innovativen und durchdachten Bedienung und dazu eine Preis-Leistung von einem anderen Stern überzeugten schon zahlreiche Fachmagazine und Kund:innen.



So auch das OLED-Modell C3, das die Expert:innen von rtings.com , Digital Trends und Techradar überzeugte. Herzstück des Fernsehers ist das hauseigene OLED-Display mit unendlichen Kontrasten, perfektem Schwarz und satten Farben. Dank der OLED-Evo-Technik ist es mit 800 Nits zudem deutlich heller als viele Einstiegsmodelle.

Noch besser wird das Bild durch die HDR-Formate HLG, HDR10 Pro und Dolby Vision, die Filme, Serien und Spiele noch lebendiger wirken lassen. 4K AI Super Upscaling sorgt dafür, dass auch Inhalte, die nicht in 4K vorliegen, knackscharf wiedergegeben werden.

Zum Zocken gibt's eine Rundum-Sorglos-Ausstattung mit 4x HDMI 2.1 und 120 Hz, ALLM, VRR und sogar NVIDIA G-Sync sowie AMD Freesync. So daddelt ihr jederzeit verzögerungsfrei, egal ob an der Konsole oder am Heimrechner.

Besonders hervorzuheben sind die Bedienung via genialer Magic Remote und das umfangreiche, personalisierbare Smart-TV-Menü. Hier macht LG niemand etwas vor, kaum eine TV-Marke hat solch ein durchdachtes Bedienkonzept.

Was ist der Unterschied zwischen dem LG OLED C31 und C37?

Sicher habt ihr schon unterschiedliche Modellbezeichnungen in den Onlineshops oder Elektronikmärkten gesehen. Der Unterschied bei diesen beiden Modellen bezieht sich dabei lediglich auf den verbauten TV-Empfänger. Während der C37 einen Twin(Triple)-Tuner hat, gibt's beim C31 lediglich einen Single(-Triple)-Tuner. Ihr könnt also nicht gleichzeitig fernsehen und eine andere Sendung aufnehmen. Falls euch das egal ist, könnt ihr getrost zum C31 greifen.

