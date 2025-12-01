Walton Goggins stellt sich Fallout in der Realität vor und verliert die Fassung: Das würde er vorm Atomkrieg erledigen

Fallout-Star Walton Goggins spielt in Fallout einen abgebrühten Kopfgeldjäger. In der Realität aber ringt er bei der Vorstellung eines Atomkriegs um seine Fassung.

Das würde Fallout-Star Walton Goggins am letzten Tag vor dem Atomkrieg tun

Walton Goggins ' Kopfgeldjäger im Amazon-Hit Fallout scheint mit allen Wassern gewaschen. Mitleid, Moral, Familie – alles hat er hinter sich gelassen, das atomar verseuchte Ödland juckt ihn offenbar kein Bisschen. Der Star selbst aber muss bei der Vorstellung eines solchen Szenarios

Im Gespräch mit Valentin Aschenbrenner von unserer Schwesternredaktion GameStar zeigt sich der Star sehr bewegt. Auf die Frage, was er am letzten Tag vor einem vernichtenden Atomschlag tun würde, erklärt er:

Das ist eine großartige Frage ... wow. Wenn ich in diesem Moment herausfinden würde, dass das passiert, würde ich meine Frau nehmen, ins Auto steigen und meinen Sohn von der Schule abholen … und unseren Hund nicht vergessen! Ich würde auf der schönsten Straße dieses Teils von Amerika parken und würde mit ihnen einfach los laufen und reden. Ohje, ich kann diese Frage nicht beantworten, ohne dass mir Tränen in die Augen schießen! [Lacht]

Goggins fügt hinzu:

Ich würde darauf schauen, wie wunderschön diese Welt war, mit meinen Liebsten reden und sie halten und küssen und bereit sein für das Licht, wann auch immer es kommt. Und wenn der Moment kommt, sie in meine Arme schließen.

Fallout kehrt in weniger als 3 Wochen mit Staffel 2 zu Amazon Prime Video zurück. Goggins spielt dort einen namenlosen Kopfgeldjäger, der vor der atomaren Apokalypse als Hollywood-Star Cooper Howard Erfolge feiert. In den neuen Folgen gelangt er mit Ex-Bunkerbewohnerin Lucy (Ella Purnell) in die Wüstenmetropole New Vegas, um Lucys Vater Hank McLean (Kyle MacLachlan) zur Rechenschaft zu ziehen.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 erscheint am 17. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video. Anders als bei Staffel 1 werden alle Folgen in wöchentlichem Rhythmus ausgestrahlt.

