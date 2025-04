Davon können DeLonghi und Siemens nur träumen: Milchschaum-Meister zum absoluten Knallerpreis!

Bei Amazon gibt es aktuell einen Kaffeevollautomaten besonders günstig, dessen Milchschaum-Funktion mit der Konkurrenz von DeLonghi und Siemens den Boden aufwischt.

De'Longhi gilt eigentlich als Platzhirsch unter den Kaffeevollautomaten, aber andere Hersteller sägen längst am Thron der italienischen Marke. Ein heißer Konkurrent steht mit dem Philips 2300 Series Kaffeevollautomat bereits in den Startlöchern – und ist noch dazu aktuell besonders günstig.



Das Besondere an dem Philips-Modell ist neben dem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem die innovative Milchschaum-Funktion. Die löst nämlich ein ziemlich nerviges Problem von Kaffeevollautomaten.



Philips 2300 Series Kaffeevollautomat: Preis-Leistungs-Kracher bei Amazon Deal Zu Amazon

Philips 2300 Series Kaffeevollautomat mit innovativem Milchschaum-Feature jetzt super günstig

Aber zuerst zum Preis: Bei Amazon bekommt ihr den Philips 2300 Series Kaffeevollautomat aktuell mit einem Rabatt von 29 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung. Damit ist er einer der besten Geräte im Budget-Bereich.



Doch der Vollautomat kann nicht nur beim Preis, sondern auch bei der Leistung überzeugen. Denn der Philips 2300 Series verfügt über ein intuitiv bedienbares Touch-Display, über das ihr vier verschiedene Getränke anwählen oder euch ein eigenes Mischverhältnis von Kaffeestärke und Milchschaummenge einstellen könnt.



Darüber hinaus hat Philips den Vollautomaten mit einem 12-stufigen Keramikmalwerk ausgestattet, das die eingegebenen Kaffeebohnen in verschiedenen Malgraden verarbeitet. Ein echter Pluspunkt ist zudem die sogenannte SilentBrew-Technologie, die euren Kaffee flüsterleise zubereitet. Die bei vielen Kaffeemaschinen obligatorische Geräuschbelästigung am frühen Morgen gehört mit dem Philips 2300 Series also der Vergangenheit an.

Das Kaufargument schlechthin dürfte für viele Kaffeeliebhaber aber das LatteGo-Milchsystem darstellen: Das verzichtet nämlich auf schwer zu reinigende Schläuche und löst damit ein nerviges Problem vieler Vollautomaten. Die Reinigung des Milchsystems übernimmt der Philips 2300 Series selbst und braucht dafür nur zehn Sekunden. Außerdem werden Milchschaum und Kaffee zusammen direkt in die Tasse gegeben, sodass ein separates Eingießen entfällt.



Günstige Alternative: Der Philips 2200 Kaffeevollautomat brüht zwei Tassen gleichzeitig

Ist euch der Philips 2300 Series Kaffeevollautomat trotz des günstigen Angebots noch zu teuer, könnt ihr übrigens alternativ auch auf das kleine Schwestermodell zurückgreifen: Der Philips 2200 Series ist ebenfalls reduziert und kostet bei Amazon nur 281,99 Euro *.



Allerdings müsst ihr bei diesem Modell auf das LatteGO-Milchsystem verzichten und den Milchschaum von Hand in die Tasse gießen. Im Unterschied zum Philips 2300 kann der günstigere Philips 2200 dafür aber zwei Tassen Kaffee gleichzeitig aufbrühen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.