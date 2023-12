Davos 1917 im TV: Dann kommen die Folgen 4, 5 und 6 in der ARD und in der Mediathek

Was sind die Sendetemine von Davos 1917? Das Spionage-Drama läuft in der ARD und streamt in der ARD-Mediathek. In diesem Artikel zeigen wir, wann und wie ihr alle Folgen schauen könnt.

Kurz vor Weihnachten zeigt Das Erste eine Historien-Serie im Alpenpanorama. Das Spionage-Drama Davos 1917 spielt in dem Schweizer Kurort, der der Serie ihren Namen gibt. Heute laufen die ersten drei Folgen in der ARD. Wann geht es weiter mit den Episoden 4, 5 und 6 und kann ich die restlichen Folgen von Davos 1917 bereits streamen? Handlung: Darum geht es in Davos 1917 Krankenschwester Johanna Gabathuler (Dominique Devenport aus Sisi) kehrt im Jahr 1917 von der Westfront des Ersten Weltkrieges in die neutrale Schweiz zurück. Ihre Ankunft in Davos, wo sie im Kurhaus ihrer Familie arbeiten soll, bringt nicht den gewünschten Frieden. Johanna ist schwanger, aber nicht verheiratet – ein Umstand, den ihr Vater (Hanspeter Müller-Drossaart) nicht erträgt. Er ergreift extreme Maßnahmen. Das ist aber nur eine Handlungslinie der Serie. ARD Davos 1917 Auf einer zweiten zeigt Davos 1917 das Kurhaus als Knotenpunkt internationaler Diplomatie. Denn zu den Gästen zählen so einige Mitglieder der verfeindeten Weltmächte. Ihnen geht es nicht nur um Genesung: Hinter den Türen des Sanatoriums werden Coups verhandelt und geplant, und Johanna rutscht unvermittelt in ein gefährliches Netz internationaler Intrigen. TV-Ausstrahlung: Das sind die Davos 1917-Sendetermine in der ARD Davos 1917 Folge 1 bis 3 : Mittwoch, 20. Dezember, ab 20.15 Uhr in der ARD

: Mittwoch, 20. Dezember, ab 20.15 Uhr in der ARD Davos 1917 Folge 4 bis 6: Donnerstag, 21. Dezember, ab 20.15 Uhr in der ARD ARD-Mediathek: So könnt ihr Davos 1917 Folge 4, 5 und 6 streamen Zum Zeitpunkt der TV-Ausstrahlung am Mittwoch hat Das Erste bereits alle 6 Folgen von Davos 1917 in die Mediathek aufgenommen. Dort könnt ihr direkt nach der TV-Premiere der ersten 3 Episoden problemlos weiterschauen.