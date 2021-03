DC-Desaster wird rückgängig gemacht: Suicide Squad 2 wird aus 4 Gründen besser als der erste Quatsch

Mit The Suicide Squad soll der erste Film von 2016 ausgebügelt werden. Im Video erklärt unser Kollege Yves, warum der Plan mit Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn voll aufgehen dürfte.

2016 ist die erste Verfilmung von Suicide Squad erschienen, doch viele haben den Streifen bis heute lieber wieder verdrängt. Auch wenn der Film ein kommerzieller Erfolg war, waren vor allem DC-Fans stark enttäuscht von David Ayers Blockbuster.

Dieses Jahr wird jedoch die Fortsetzung The Suicide Squad erscheinen, die viel mehr wie ein Reboot funktionieren und den ersten Teil vergessen machen soll. Auch unser Kollege Yves aus dem Video-Team ist absolut kein Fan des ersten Suicide Squad-Films und freut sich aus mehreren Gründen umso mehr auf die Fortsetzung von James Gunn.

Der Guardians of the Galaxy-Regisseur wird Suicide Squad 2 mit Gewalt und Humor bereichern

In seinem Video spricht Yves zuerst darüber, was er vom ersten Suicide Squad-Film hält. Auch wenn er einige Stars und Figuren wie Margot Robbie als Harley Quinn oder Jai Courtney als Captain Boomerang immer noch großartig findet, ist der Film für ihn wegen den extremen Studio-Eingriffen und dem erzwungen-aufgesetzten Humor ein Fehlschlag.

Darum wird The Suicide Squad von James Gunn besser als der Quatsch von 2016

Aus mehreren Gründen ist Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn seiner Meinung nach die ideale Wahl für einen zweiten Suicide Squad-Film. Dem Filmemacher ist es bei Marvel schon gelungen, ein Team aus vorher eher unbekannten oder gar nicht mal so massenkompatiblen Figuren grandios zusammenzubringen und als aufregende neue Generation von Superheld*innen zu präsentieren.

Dazu kommt für Yves noch der Mix aus Gunns schonungsloserem Ansatz und der höheren Altersfreigabe. Während der erste Suicide Squad noch massentauglich auf das harmlosere PG-13-Rating getrimmt wurde, wird The Suicide Squad durch das bestätigte R-Rating mehr Gewalt bieten.

Auch im Umgang mit den Figuren hat der Regisseur die DC-Fans schon gewarnt. In seinem Suicide Squad-Film wird niemand sicher sein, was auch bedeuten kann, dass viele Figuren aus Gunns Team in dem Blockbuster schon sterben müssen.

The Suicide Squad - Trailer (English) HD

Yves erwartet von The Suicide Squad daher schon jetzt einen knalligen Mix aus Gewalt, Humor, guten Charakten und viel Irrsinn. Und dann ist da ja auch noch der wichtigste Grund von allen: Sylvester Stallone als King Shark!

In Deutschland soll The Suicide Squad am 5. August 2021 ins Kino kommen.

