Nach James Gunn und Peter Safran wurde der Filmproduzent Jeremy Latcham zum neuen DC Studios-Chef ernannt. Hier erfahrt ihr, was sein Vorsatz beim Filmemachen ist und wie Blockbuster unter seiner Führung aussehen könnten.

Vor wenigen Wochen ging ein Ruck durch die Superhelden-Franchise-Landschaft. Nach der endgültigen Übernahme von Warner Bros. durch Paramount steht mittlerweile fest, dass Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran ab dem 1. Dezember 2026 nicht mehr als CEOs sowie Führungskräfte von DC Studios tätig sein werden.

Mit dem Filmproduzenten Jeremy Latcham wurde direkt der Nachfolger verkündet. Dieser kann nicht nur auf eine reichhaltige Marvel-Vergangenheit zurückblicken, sondern hat auch seinen Standpunkt bezüglich Blockbuster-Produktionen klar gemacht.

Neuer DC Studios-Chef Jeremy Latcham setzt auf Blockbuster für die breite Masse

Nach dem Aus von Gunn und Safran wird Latcham in Zukunft für die neuen DC-Inhalte verantwortlich sein. Im Superhelden-Genre ist der Amerikaner alles andere als ein Neuling. Als rechte Hand von MCU-Chef Kevin Feige war Latcham zwischen 2004 und 2017 vor allem an Phase 1 des Comicfilm-Universums beteiligt. Dadurch spielte er bei der Entwicklung von MCU-Blockbustern wie Iron Man, Guardians of the Galaxy, Spider-Man: Homecoming und Marvel's The Avengers eine maßgebliche Rolle.

Dass Latcham jetzt die Zukunft des DC-Filmuniversums anvertraut wurde, könnte bereits ein Statement über die kommende Ausrichtung des Franchises sein. Im Gegensatz zum meist düsteren, ernsteren Tonfall des Universums von Batman, Superman & Co. will der neue DC-Chef vor allem Blockbuster ins Kino bringen, die ein großes Publikum von Jung bis Alt ansprechen.



Laut Variety erklärte Latcham seine Philosophie erst dieses Jahr im Gespräch mit Christian Broadcasting News :



Als wir die ersten Marvel-Filme machten, dachte ich mir immer: 'Ich weiß nicht, ob meine Oma das mögen würde.' Das diente als Maßstab für die Frage: 'Wird das bei ganz normalen Menschen außerhalb der Hollywood-Blase ankommen?'

Heute ist klar, dass die MCU-Formel aufgegangen ist und Superheldenfilme bei einem Riesenpublikum ankommen können, das vorher noch nie einen Comic mit Iron Man, Captain America oder Thor in der Hand hatte.

Wie sich Latchams Ansatz auf die kommenden DC-Projekte konkret auswirken wird, kann zurzeit nur spekuliert werden. 2026 ist noch unter der Führung von Gunn und Safran beispielsweise der locker-unterhaltsame Supergirl-Film im Kino gestartet, der zum Mega-Flop wurde. Ein härterer, mit Horror-Elementen gespickter DCU-Film wie zuletzt Clayface wäre mit dem Ansatz des neuen Chefs wiederum schwer denkbar.

Wie geht es mit dem DCU nach dem Aus von James Gunn und Peter Safran jetzt weiter?

Nach dem Wechsel der Führungsspitze von DC Studios steht jetzt noch kein konkreter Plan für die Zukunft des Superhelden-Franchises fest. Bereits abgedreht ist die Superman-Fortsetzung Man of Tomorrow von James Gunn, die am 8. Juli 2027 im Kino starten soll. Ansonsten steht DC als Marke im Kino nun wieder einmal vor einer Art Neuanfang. Fans werden abwarten müssen, welche Filme und Serien vermutlich in naher Zukunft für das Universum angekündigt werden.

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