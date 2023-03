DC-Krise: Superhelden-Kollege stellt Dwayne Johnson bloß und jetzt weiß es die ganze Welt

Das ist eine Seltenheit: DC-Star Zachary Levi bestätigte einen Bericht, der seinen Black Adam-Kollegen Dwayne Johnson gar nicht gut dastehen lässt.

Hat Dwayne Johnson das DC-Universum sabotiert? Diese Frage wurde gestern durch einen neuen Bericht über seinen Einfluss auf Black Adam und Shazam! aufgeworfen. Normalerweise reagieren die Beteiligten auf solche Meldungen mit Schweigen oder Dementis. Shazam-Star Zachary Levi hat sich anders entschieden und The Rock mit einer Instagram-Story bloßgestellt.

Was Dwayne Johnson "vorgeworfen" wird

Dwayne Johnson wollte vergangenes Jahr mit seinem Blockbuster Black Adam die Hierarchie des DC-Universums auf den Kopf stellen. Das gelang aber nicht. Black Adam war ein finanzieller Misserfolg und wurde von peinlichen Gerüchten rund um Dwayne Johnson begleitet. Ein neuer Bericht der Branchenseite The Wrap mit dem knalligen Titel "Wie Dwayne Johnson Black Adam und Shazam 2 sabotiert hat, während er versuchte, DC zu übernehmen" soll einige davon bestätigen:

Eigentlich sollten Mitglieder der Justice Society of America aus Black Adam in Shazam 2: Fury of the Gods auftreten.

Johnson habe das verhindert, weshalb Shazam-Regisseur David F. Sandberg drei Tage vor Drehbeginn Ersatz finden musste.

Johnson soll einen Gastauftritt von Zachary Levis Shazam in Black Adam blockiert haben.

Das alles, obwohl Black Adam in den Comics einer der Erzfeinde von Shazam ist und Johnsons Abbild bereits kurz in Shazam! zu sehen war. Eine Verbindung der beiden Helden wäre naheliegend.

So stellt Zachary Levi seinen DC-Kollegen bloß

Zachary Levi hat diesen Bericht nun mehr oder weniger bestätigt. Der Shazam-Darsteller hat einen Repost einer Instagram-Story mit den Details der Story geteilt und kommentierte ihn so:

Die Wahrheit wird euch frei machen.

Levi stellt damit Dwayne Johnson bloß, der die Geschichte nicht mehr glaubhaft dementieren kann. Er bestätigt zudem, dass seine Tage als DC-Held gezählt sind. Shazam 2: Fury of the Gods enttäuschte am Startwochenende in den USA finanziell und kein Star, der noch eine Hoffnung auf ein Sequel hegt, würde einen Kollegen aus demselben Comic-Universum so offen angreifen.



Wie geht es mit DC dieses Jahr weiter?

Das alte DC-Superhelden-Universum implodiert gerade vor unseren Augen, während James Gunn und Peter Safran an dem Aufbau einer neuen Version von DC werkeln. 2023 liegt noch fest in der Hand der alten Garde. Als Nächstes kommen:

The Flash - 15. Juni

Blue Beetle - 17. August

Aquaman: Lost Kingdom - 21. Dezember

Podcast: Black Adam ist der bisherige Tiefpunkt des DCEU

Selten waren sich unsere Kollegen vom FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe so einig wie bei Black Adam und selten wurde so einstimmig harsche Kritik geäußert.

Der Blockbuster mit Dwayne Johnson ist der Tiefpunkt in der bisherigen Geschichte des DC Extended Universe (DCEU).

