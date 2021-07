DC-Universen werden immer absurder: Margot Robbie wusste nichts von Harley Quinns Tod

Harley Quinn-Star Margot Robbie hatte keine Ahnung, dass ihre Figur im Snyder-Cut von Justice League gestorben ist. Das ist typisch für die immer stärkere Absurdität der verschiedenen DC-Universen.

Bei DC blickt bald niemand mehr durch. Die verschiedenen Universen der Marvel-Konkurrenz lösen sich immer mehr von der eigenen Kontinuität und werfen Entwicklungen oder Figurenschicksale über den Haufen. Als Publikum geht es uns da aber nicht anders als den DC-Stars selbst, die in den Blockbustern mitspielen.

Ein neues Interview mit Harley Quinn-Darstellerin Margot Robbie bringt die wachsende DC-Absurdität wieder mal auf den Punkt.

Margot Robbie wusste nichts von Harley Quinns Tod im Snyder-Cut

Auch wenn sie nicht zu sehen war, wurde Harley Quinns tragisches Schicksal in Zack Snyders ultimativer Justice League-Fassung am Ende erwähnt. In der apokalyptischen Knightmare-Sequenz mit Batman und Joker wird erwähnt, dass die DC-Figur in den Armen des Dunklen Ritters gestorben ist.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly zeigte sich Robbie von dieser Entwicklung überrascht:

Waaas? Das wusste ich nicht. [Lacht] Danke, dass du mir das gesagt hast!

In dem Interview hat die Schauspielerin dann auch noch eine gar nicht mal schlechte Erklärung für so eine Entwicklung parat:

[...] Ich denke, es ist ein bisschen wie in den Comics. Die Filmversion des DC-Universums ist meiner Meinung nach den Comics sehr ähnlich. Du nimmst einen Comic und etwas passiert und dann nimmst du den nächsten Comic und vielleicht ist dieser Charakter nicht am Leben, vielleicht ist dieser Charakter nicht bei dieser Person, vielleicht sieht dieser Charakter ganz anders aus.

Jeder Film ist seine eigene Sache, und ich denke, das funktioniert in der Comic-Welt, und ich denke, das funktioniert auch in der DC-Filmwelt. Es ist nicht wie bei Marvel, wo alles offensichtlicher und linearer verbunden ist. [...]

DC-Absurdität erklimmt mit Harley Quinn neue Höhen

Trotz der schlüssigen Erklärung von Margot Robbie bleibt es absurd, wie ihre Harley Quinn in den letzten Jahren durch skurrile DC-Universen geschliffen wurde. Alles fing 2016 an, als die Joker-Gespielin in David Ayers Suicide Squad eingeführt und zum Popkultur-Phänomen wurde.

Danach bekam Robbies Harley ihr eigenes Spin-off Birds of Prey, das sich wiederum stark von Ayers Film löste und als eigenständiges Werk funktionieren sollte. Zuletzt wurde Jared Letos Joker aus Ayers Suicide Squad dann für einen kurzen Auftritt in Zack Snyder's Justice League gezerrt, was zur (fast schon beiläufigen) Enthüllung von Harleys Tod führte.

Das alles spielt schon bald aber wieder gar keine Rolle mehr. Am 5. August kommt The Suicide Squad von James Gunn ins Kino, der irgendwo zwischen Reboot und Standalone-Vision einzuordnen ist. Hier ist Margot Robbie als Harley Quinn dann natürlich auch mit an Bord – und die Ereignisse der letzten Jahre rund um die DC-Figur sind schon wieder komplett egal.

Podcast für DC-Fans: Vor The Suicide Squad ist der lang ersehnte Snyder-Cut jetzt da

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand im sogenannten Snyder-Cut. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.



In dieser Folge von Streamgestöber beantworten Jenny, Matthias und ich die Frage, ob sich der 4-stündige Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.

