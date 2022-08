Den besten Actionfilm des Jahres gibt es bald bei Amazon und Co. als Stream

Ein Action-Film hat dieses Jahr alle anderen Vertreter seines Genres in den Schatten gestellt. Noch im August gibt's ihn in Deutschland zum Streamen.

Top Gun: Maverick ist der beste Actionfilm des Jahres. Tom Cruises Piloten-Rückkehr unter der Regie von Joseph Kosinski (Oblivion) ist alles zwischen unglaublich rasant und sehr berührend. Wer das Erlebnis bald zu Hause nach- oder wiederholen möchte, kann das noch diesen Monat tun.

Action-Meisterwerk im Stream: Top Gun 2 in wenigen Tagen auf Amazon und Co.

Das geht aus einer Paramount-Pressemitteilung hervor. Demnach wird der Action-Kracher ab dem 23. August 2022 in der VOD-Version bei Amazon, Apple, Sky oder Microsoft zum Kauf angeboten. Ab dem 22. September folgt die Leih-Option. Am 3. Oktober soll dann die Veröffentlichung auf Blu-ray, DVD und 4K Ultra-HD folgen.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

Für die DVD- und Blu-ray-Versionen wird auf Amazon momentan noch der 31. Dezember 2022 angegeben, was sich hoffentlich in den kommenden Tagen ändern wird. Für manche könnte es sich lohnen, auf das physische Medium zu warten. Immerhin gibt es dort neben einer Dokumentation des unfassbaren Piloten-Trainings nochIn jedem Fall sollte Top Gun-Maverick in keiner Action-Sammlung fehlen. Die Fortsetzung des 36 Jahre alten Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel Auch Quentin Tarantino lobte den Film über den grünen Klee . An den Kinokassen entwickelte er sich zu Cruises erfolgreichstem Film.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

