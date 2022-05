"Der beste Actionfilm seit Jahren": Top Gun 2 mit Tom Cruise begeistert die Kritik

Der Actionkracher Top Gun: Maverick mit Tom Cruise in der Hauptrolle überzeugt die Kritiker:innen auf (fast) ganzer Linie. Der Kinobesuch wird sich für diesen Film lohnen.

Die Action-Inszenierung von Top Gun 2 ist schon vor dem Kinostart legendär. Das Sequel zum 80er-Jahre-Klassiker Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel positioniert sich bewusst als Alternative zum synthetischen CGI-Superheldenkino. Gewaltige, "echte" und genau deshalb atemberaubende Actionsequenzen versprechen Berichte wie diese über die waghalsigen Stunts.

Superstar Tom Cruise und sein scheinbar unzerstörbarer Körper sind passenderweise auch in der Fortsetzung mit dabei. Schon die Twitter-Reaktionen preisten Top Gun 2: Maverick als perfekten Blockbuster. Die ersten Kritiken sind teilweise noch euphorischer. Wir haben die Stimmen zusammengetragen.

Nostalgie und Adrenalin vereinen sich bei Top Gun 2 zum besten Actionfilm seit Jahren

Für Top Gun: Maverick setzt sich Tom Cruise nach über 30 Jahren erneut in seinen Kampfjet. Als Legende der Lüfte will er sich seinen Platz am Himmel auch von jungen Nachrückern nicht streitig machen lassen. Als Nachfolger des verstorbenen Regisseurs des Originals, Tony Scott, fungierte Joseph Kosinski.

RogerEbert.com nennt Top Gun 2 einen Film, der "der Schwerkraft und der Logik trotzt". Die Kritikerin lobt die Star-Präsenz von Tom Cruise. "Jedoch sind die Action-Sequenzen – all die Tiefflüge, die Luftkämpfe und genauso Cruise in der originalen Top Gun-Lederjacke auf einem Motorrad – gleichermaßen die atemberaubenden Stars von Maverick"

Von Totalfilm stammt dieser Vorfreude schürende Satz: "Kein Zynismus, nur auf den Punkt dosierte Sentimentalität und funkelnde Set-Pieces. Top Gun: Maverick trifft genau seine beiden Ziele: Nostalgie und Adrenalin."

Einen Superlativ so gewaltig wie die vermutlich die Action in Top Gun 2 packt The Telegraph aus: "Spannend, bewegend und glorreich cruisey: Joseph Kosinskis Sequel des 1986er-Hits ist fraglos der beste Studio-Actionfilm seit Jahren."

Die Action sorgt für überschwängliches Lob bei nahezu allen Kritiker:innen. So auch bei Empire : "Joseph Kosinski erschafft überwältigende Flugsequenzen, die das Blut in Wallung bringen."

Am Ende noch eine kleine Ode von Justin Chang von der LA Times .



Dank Cruise' und Kosinskis unverhülltem Drang zum praktischen Filmemachen und ihrer Ablehnung von CGI-Effekten fühlt sich ihr Sequel auf mehr als eine Art an wie eine Erinnerung an vergangene Zeiten. Aber die Ära, die den ersten Film hervorgebracht hat, hat sich verschoben und Top Gun: Maverick ist auf sowohl subtile als auch offenkundige Weise ergreifend, als dass er das Vergehen der Zeit anerkennt, das Verblassen der Jugend und die Verschiebung seines eigenen Status als popkulturelles Phänomen.

Gibt es auch negative Kritik für Top Gun 2?

Die schlechtesten Kritiken entsprechen bei Meta Critic derzeit einem Score von 60 Prozent, sind also immer noch befriedigend. Insgesamt erreicht Maverick bei dem Kritiken-Aggregator einen Schnitt von 81 Prozent.

The Wrap jedoch bemängelt eine bestimmte Top Gun-Eigenheit, die das Franchise bis in die Gegenwart begleitet:

Am Ende wird Top Gun: Maverick zu einem würdigen Sequel, als dass er auf dieselben Weisen erfolgreich ist und scheitert [wie sein Vorgänger]. Er ist ein weiterer [...] Militär-Werbespot, der sich anfühlt, als wäre jeder Zweiter Weltkriegs-Film an eine künstliche Intelligenz verfüttert worden. Und die Flugsequenzen sind atemberaubend genug, um dich vergessen, dass diese Männer und Frauen in Kampfszenarien agieren, die Kriege starten.

Wie gesagt: Das Echo ist grundsätzlich positiv. Top Gun 2 wird auch beim Festival in Cannes laufen, wo Jenny Jecke für Moviepilot unter anderem über den Blockbuster berichtet. Der reguläre Kinostart von Top Gun 2 in Deutschland ist am 26. Mai 2022.

