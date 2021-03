Den neuesten und richtig guten Actionfilm mit Will Smith gibt es jetzt für's Heimkino

Gönnt euch einen spektakulären Actionfilm mit Will Smith. Der 3. Bad Boys-Film ist jetzt auf 4K-Blu-ray fürs Heimkino verfügbar. Deshalb lohnt sich der aktuelle Teil der Reihe.

Bad Boys For Life war der erste Blockbuster des Jahres 2020 und gehörte deshalb zu den erfolgreichsten Filmen des Pandemie-Jahres. Ganz nebenbei ist der Actionfilm mit Will Smith überraschend emotional und furios inszeniert. Will Smith und Martin Lawrence haben sichtlich Spaß an der Rückkehr in ihre Paraderollen.

Jetzt könnt ihr den Actionfilm nicht nur streamen *. Es gibt ihn auch hochauflösend für das Heimkino auf Scheibe:

Bad Boys for Life - hier auf Blu-ray und 4K kaufen *

Actionkracher mit Will Smith: Warum lohnt sich Bad Boys for Life auf 4K-Blu-ray?

Bad Boys 3 ist ein schneller Film mit spektakulären Verfolgungsjagden und Schießereien. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist.

Bei Moviepilot hält Bad Boys for Life einen Schnitt von 6.3.

Nach Bad Boys 3 kommt Bad Boys 4: Will Smith und Martin Lawrence kehren zurück

Der 4. Teil ist fester Teil der Planspiele. Beim Interview mit Jerry Bruckheimer bekräftigte der Produzent gegenüber Moviepilot die Pläne für die Fortsetzung. "Ich hoffe es, wir arbeiten an einem Sequel. Ein Autor arbeitet gerade daran."

Besagter Autor ist Chris Bremner, der schon an Teil 3 schrieb. Das geht aus einem neuen Bericht des Hollywood Reporters hervor. Geplant wird mit einer erneuten Rückkehr von Will Smith und Martin Lawrence in den Hauptrollen.

Die Pause zwischen dem aktuellen Film und Bad Boys 4 soll nicht so groß sein wie jene zwischen Bad Boys 2 und Bad Boys 3. Da vergingen unter anderem wegen Problemen mit dem Budget noch 17 Jahre zwischen den Filmen.

