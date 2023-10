Den vielleicht besten Sci-Fi-Film aller Zeiten gibt’s am Prime Day in seiner einzig wahren Fassung deutlich günstiger

Blade Runner gilt als einer der besten Science-Fiction-Filme überhaupt und die beste fürs Heimkino erhältliche Fassung könnt ihr euch zu Amazons Prime Day neben weiteren Angeboten günstig schnappen.

Blade Runner von Ridley Scott steht in verschiedenen Sci-Fi-Ranglisten stets mit ganz vorne, wie etwa auch bei Moviepilot, wo er unter den Dystopien sogar auf Platz eins steht. Der bildgewaltige und durchaus philosophische Klassiker von 1982 mit Harrison Ford in der Hauptrolle sollte daher in keiner Sammlung von Heimkino-Fans fehlen.

Mit dem Final Cut in 4K Ultra-HD und zusätzlich normaler Blu-ray gibt es die beste Fassung für zu Hause gerade bei Amazon * im Rahmen der Prime Deal Days um 25 Prozent im Preis reduziert. Auch die normale Blu-ray-Version ist gegenwärtig um 27 Prozent vergünstigt . In Streaming-Abos ist der Film unterdessen aktuell nirgends inklusive.

Blade Runner in der besten Fassung bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Darum geht es in Blade Runner



Der Film spielt in einem futuristischen Los Angeles des Jahres 2019, das abseits großer Gebäude und bunter Neon-Lichter mehr einem dauerverregnetem Slum gleicht. Ex-Polizist Deckard (Harrison Ford) erhält den Auftrag, vier geflohene "Replikanten" (darunter Rutger Hauer und Daryl Hannah) zu finden und zu töten. Die künstlichen Androiden sind von Menschen kaum zu unterscheiden und wurden vornehmlich für ausbeuterische Zwecke geschaffen.

Dabei sind sie ihren menschlichen Ebenbildern in Kraft sowie teils auch Intelligenz überlegen und sollen eliminiert werden, sobald sie nach Jahren im Einsatz zu viel eigenständig denken und fühlen. Deckards Auftrag gestaltet sich dahingehend natürlich alles andere als einfach und führt zu einer atemberaubenden Hetzjagd.

Blade Runner: Die einzig wahre Fassung

Blade Runner, der mit Blade Runner 2049 im Jahr 2017 auch eine ebenfalls gelobte Fortsetzung mit Ryan Gosling nach sich zog, existiert in sieben verschiedenen Schnittfassungen, von denen der 2007er Final Cut als vom Regisseur präferierte Fassung und unter der Mehrheit der Fans als die "wahre" Version gilt. Passend dazu gibt es hier auch eine Einleitung vom Macher sowie Audiokommentare, während dank 4K Ultra-HD-Auflösung auch beste Bildqualität geboten wird.

Jetzt zum Angebot: Blade Runner in der besten Fassung bei Amazon *

Weitere Film-Angebote zu Amazons Prime Day

Darüber hinaus hat Amazon aber aktuell auch noch viele weitere Filme nach verschiedenen Kategorien im Preis gesenkt:

Noch bis einschließlich 11. Oktober laufen die Prime Deal Days bei Amazon mit zahlreichen Angeboten für Prime-Abonnenten, darunter nicht nur Filme und Co., sondern auch verschiedene Unterhaltungselektronik, wie etwa Fernseher, Audiotechnik und vieles mehr.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.