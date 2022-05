"Der abstoßendste Marvel-Film bisher": Erste Doctor Strange 2-Reaktionen versprechen Horror (!)-Kracher

Vor dem Kinostart von Doctor Strange 2 sind jetzt erste Social Media-Reaktionen erschienen. Die feiern den MCU-Blockbuster als abgefahrenen Horrorfilm mit überraschender Härte.

Nach Spider-Man: No Way Home startet diese Woche endlich der heißerwartete MCU-Blockbuster Doctor Strange in the Multiverse of Madness im Kino. Marvel-Fans dürfen sich bei dem Trip ins chaotische Multiversum wieder auf viele Überraschungen und Cameos einstellen.

Vor dem Doctor Strange 2-Kinostart sind jetzt erste Social Media-Reaktionen erschienen, die vor allem Regisseur Sam Raimi feiern. Der Macher der Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire ist auch bekannt für seine wilden Evil Dead-Filme im Horror-Genre. Dieser Stil soll deutlich in Doctor Strange in the Multiverse of Madness zu erkennen sein.

Doctor Strange 2-Reaktionen feiern den Horror-Style von Sam Raimi

Wir haben einige Reaktionen auf den neuen Marvel-Film gesammelt, die den ersten richtigen Horror-Film im MCU versprechen:

Jawoll! Marvel-Fans haben endlich ihren Horrorfilm bekommen. DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness ist eine düstere, wilde, fantasievolle Kreation aus dem verdrehten und brillanten Geist von Sam Raimi. Fand ihn höllisch gut. Holt euer Comic-Wissen nach... Superhelden-Fans werden ihren Verstand verlieren!

Schaut hier noch Yves' Video-Interview mit Sam Raimi:

Spider-Man 4 mit Tobey Maguire & Doctor Strange 2: Yves trifft Sam Raimi | Interview

MARVEL HAT EINEN HORRORFILM GEMACHT! Er ist seltsam, beängstigend und verdient den Titel „Multiverse of Madness“. Wenn ihr euch annähernd Sorgen gemacht habt, dass ihr Sam Raimi hier nicht genug spürt, keine Angst! Ich kann mir keinen MCU-Film mit mehr Sam Raimi vorstellen. Mein genreliebendes Herz platzt gerade.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist der bisher verrückteste und abstoßendste Marvel-Film. Er ist wild zusammenhanglos, teilweise absichtlich, also funktioniert es nicht immer, aber der Horror und besonders Wanda funktionieren unglaublich gut. Außerdem wow. Was für große Überraschungen.

Keine Sorge, Sam Raimi-Fans. DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS ist voller Horror – Jump Scares, Körperhorror und ein paar teuflische Tötungen. Er passt ins MCU, hat aber Raimis verrückte, gruselige, campige, groovige DNA überall. Startet die Elizabeth Olsen-Oscar-Kampagne.

Doctor Strange 2 ist voll von äußerst unterhaltsamen Sequenzen, charaktergetriebenen Momenten, kaleidoskopischen, trippigen Bildern. Xochitl Gomez stiehlt allen die Show. Elizabeth Olsen auch. Benedict Cumberbatch, großartig. Ideal als Einstiegspunkt für Anfänger-Horror. Hat Raimi-Handschrift.

Einige Doctor Strange 2-Reaktionen sind etwas negativer

Ein paar Reaktionen zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness kritisieren unter anderem die unausgegorene Struktur sowie (mal wieder) die CGI-Effekte:

Multiverse of Madness ist manchmal chaotisch und ungeschliffen. Er ist jedoch auch eine lustige und dunkle Fahrt. Es gibt Dinge in diesem Film, von denen ich wirklich nicht glauben kann, dass sie real sind (auf die bestmögliche Weise). Xochitl Gomez ist gut in ihrem MCU-Debüt, aber ich wünschte, Amerika hätte eine dynamischere Rolle.

Doctor Strange 2 wirft eine Menge an die Wand: einiges bleibt haften (überraschend einfache Erzählung), einiges fällt flach (meistens mit CGI). Olsen ist super, aber Gomez ist mein Rockstar. Cumberbatch fühlt sich durchweg wie der „Anker des MCU“ an. Nicht perfekt, aber eine lohnende Erfahrung.

Während Phase 4 mein Favorit des MCU war, wurde ich von Doctor Strange in the Multiverse of Madness enttäuscht. Cumberbatch und Olsen sind beide großartig, aber Wandas Charakterentwicklung ergibt nicht viel Sinn und hinterließ bei mir das Gefühl, dass Marvel ihr weibliches Charakterproblem nicht wirklich gelöst hat.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ist am besten, wenn er Sam Raimis Talent als Regisseur von Horror- und Superheldenfilmen vereint. Leider hat er auch Schwierigkeiten, MCU-Geschichten zusammenzufügen, und hat einiges an ungeheuerlichstem und frustrierendstem Fan-Service, den ich je von Marvel gesehen habe.

Schon ab morgen können sich Marvel-Fans selbst ein Bild machen. Am 4. Mai startet Doctor Strange in the Multiverse of Madness in den deutschen Kinos.

Was haltet ihr von den ersten Doctor Strange 2-Reaktionen?