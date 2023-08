Der beliebteste Film bei Amazon Prime ist ein Action-Feuerwerk mit Gerard Butler, dessen Co-Star offen zugibt, dass er nur wegen Geld dabei ist

Ein Action-Spektakel mit Gerard Butler und Morgan Freeman ist der beliebteste Film bei Amazon Prime. Freeman hat erklärt, nur wegen dem Geld beim Franchise dabei zu sein.

Gerard Butler-Action bei Amazon Prime: Morgan Freeman will vor allem viel Geld machen

Gerard Butler wird immer mehr zu einem der größten Action-Helden unserer Zeit. Das ist nicht zuletzt der Verdienst der sogenannten Has Fallen-Reihe, deren dritter Teil Angel Has Fallen Das geht aus einer Pressemeldung hervor. Butlers Co-Star Morgan Freeman wird es egal sein. Ihn interessiert laut eigenen Worten nur der Zaster.

Die Has Fallen-Reihe dreht sich um den Secret Service-Agenten Mike Banning (Butler), der den US-Präsidenten Alan Trumbull (Freeman) mit seinem Leben beschützt. In Angel Has Fallen wird er Opfer eines Komplotts und muss plötzlich gegen die eigenen Kollegen kämpfen, während er seinen wahren Feinden auf die Schliche kommt.

Lionsgate Gerard Butler und Morgan Freeman in Angel Has Fallen

Das Action-Franchise ist im Kino sehr erfolgreich. Das ist ganz offenbar auch Freeman aufgefallen, der unverblümt erklärte, warum er in der Reihe mitspielt: "Geld", erklärte er gegenüber der PA-Presseagentur, von der FandomWire zitiert. "Es ist der dritte Teil einer Reihe, und er wirft mehr ab als der erste."

Völlig egal sind ihm die Filme aber nicht: "Ich spiele den Präsidenten, es ist eine erfolgreiche Reihe, ich arbeitete mit jemandem, den ich wirklich gerne mag. Es ist perfekt." Wann der nächste Gehaltsscheck ansteht, ist allerdings noch nicht sicher.

Gerard Butlers Action-Reihe soll jede Menge Fortsetzungen erhalten. Butlers selbst erklärte kürzlich gegenüber Comicbook , ein Sequel werde gerade entwickelt. Er wolle sich aber von der Rolle Mike Banning eine Auszeit nehmen. Ob Morgan Freeman und seine Brieftasche dafür Verständnis haben, ist eine andere Frage.

