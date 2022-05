Der beste Film mit Dwayne Johnson heute im TV: Er ist komplett abgefahren und witzig

Heute Abend läuft der beste Film mit Dwayne Johnson im Fernsehen. Es handelt sich um die ausgelassene Bodybuilder-Komödie Pain & Gain, die mit einer bitterbösen Note endet.

Michael Bay ist vor allem für gewaltige Action-Blockbuster à la Transformers bekannt. Einer seiner besten fällt jedoch eine ganze Nummer kleiner aus. Die Rede ist von Pain & Gain, der heute Abend im Fernsehen läuft, konkret um 22:35 Uhr auf Kabel eins. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 03:10 Uhr.

In der Actionkomödie treffen Mark Wahlberg und Anthony Mackie auf einen Dwayne Johnson, der nicht nur seine Muskeln spielen lässt. In Pain & Gain liefert Johnson seine beste Performance überhaupt hat. Es ist ein extrem unterhaltsamer, aber auch ein bitterböser und abgründiger Trip durch die Straßen von Miami.

Was ihr über Pain & Gain wissen müsst

Die Muskeln: Pain & Gain sprudelt über vor Testosteron.

Pain & Gain sprudelt über vor Testosteron. Das Besondere: Die perfekten Körper werden ihrer Lügen entlarvt.

Die perfekten Körper werden ihrer Lügen entlarvt. Die wahre Geschichte: Ja, das ist wirklich passiert.

Pain & Gain in aller Kürze: Das ist die Handlung

Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich die drei Bodybuilder Daniel Lugo (Wahlberg), Paul Doyle (Johnson) und Adrian Doorbal (Mackie), die von einem Leben im Luxus träumen. Um ihren Traum zu verwirklichen, entführen sie einen wohlhabenden Mann aus dem Fitnessstudio. Ihr großer Masterplan entpuppt sich als Reinfall.

Hier könnt ihr den Trailer zu Pain & Gain schauen:

Pain & Gain - Trailer (Deutsch) HD

Pain & Gain ist ein Film, der auf den ersten Blick nur aus Muskeln besteht. Michael Bays Kamera, die nie verlegen ist, sich an ausgestellten Schauwerten zu laben, mustert jeden einzelnen Zentimeter der Oberarme von Wahlberg, Johnson und Mackie. Die gestählten Körper ist der erste Schritt zur Verwirklichung des amerikanischen Traums.

Schon bald offenbaren die Aufnahmen jedoch eine abstoßende Welt voller Abgründe: Hinter der perfekten Bodybuilder-Fassade im sonnigen Urlaubsparadies Florida versteckt sich ein brüchiges Amerika, das Michael Bay in seiner gesamten Abartigkeit auf die Leinwand bannt und mit bewusst übersteigerten Bildern entlarvt.

Pain & Gain mit Dwayne Johnson ist witzig und verdorben

Das ist amüsant, mitunter aber auch erschreckend: Pain & Gain entfaltet sich als hypnotisierendes Muskel-Epos, das uns auf die Seite der Kriminellen zieht. Dann folgt ein Schlag in die Magengrube und das Lachen bleibt im Hals stecken. Alles, was in Pain & Gain aufgebaut wird, stürzt zu einem späteren Zeitpunkt des Films in sich zusammen.

© Paramount Pain & Gain

Das gilt besonders für (symbolische) Muskelmasse. Lugo, Doyle und Doorbal können so viele Gewichte heben wie sie wollen: Nichts bereitet Bay mehr Freude, als die Ohnmacht ihrer Körper – und mitunter auch deren Zerfall – zu beobachten. Pain & Gain verfügt über einen sehr schwarzen Humor und lässt keine Möglichkeit aus, zu provozieren.



Die wahre Geschichte hinter Pain & Gain

Mehrmals erinnert uns Pain & Gain daran, dass es sich hierbei um eine wahre Geschichte handelt. So verrückt die Handlung klingt: Die Drehbuchautoren Christopher Markus und Stephen McFeely haben sich das alles nicht ausgedacht. Als Grundlage diente eine Artikelserie von Pete Collins, die 1999 in der Miami New Times erschienen ist.

Die Figuren von Wahlberg, Johnson und Mackie basieren auf der sogenannten Sun Gym Gang, die in den 1990er Jahren zwei Männer getötet und einen weitere erpresst und gekidnappt hat. Der Film nimmt sich natürlich einige kreative Freiheiten bei den Details. Im Groben fasst Michael Bay den Wahnsinn der Geschichte aber sehr treffend zusammen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April 2022

Ihr seid auf der Suche nach Streaming-Tipps? Wir sind die Serienstarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im April 2022 durchgegangenen und verraten euch im Podcast, welche Serie sich wirklich lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Im April gibt es einige interessante Serien zu entdecken. Alle Details erfahrt ihr im Podcast.



Hinweis: Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im März 2021 veröffentlicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie hat euch Pain & Gain gefallen?