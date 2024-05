Der beste Kriegsfilm laut Steven Spielberg: Kaum jemand kennt das 2,5-Stunden-Epos

Steven Spielberg hat mehrere herausragende Kriegsfilme gedreht. Doch welcher Vertreter des Genres hat ihn persönlich am meisten beeindruckt? Seine Wahl überrascht durchaus.

Mit Der Soldat James Ryan hat Steven Spielberg einen der prägenden Kriegsfilme in der Geschichte der bewegten Bilder erschaffen. Auch darüber hinaus war der Regisseur im Laufe seiner Karriere immer wieder im Genre des Kriegsfilms unterwegs, etwa für die unterschätzte Romanverfilmung Gefährten aus dem Jahr 2011.

Spielberg dreht aber nicht nur selbst Kriegsfilme, sondern wurde auch von einigen Werken anderer Filmschaffender beeinflusst. Für den besten Vertreter des Genres hält er dabei keinen der üblichen Verdächtigen. Der beste Kriegsfilm ist laut Steven Spielberg weder Apocalypse Now noch Full Metal Jacket, sondern Agenten sterben einsam.

Meister-Regisseur Steven Spielberg hat sich festgelegt: Agenten sterben einsam ist der beste Kriegsfilm

Agenten sterben einsam kam 1968 ins Kino, trägt im Original den Titel Where Eagles Dare und entführt in die Wirren des Zweiten Weltkriegs. Inszeniert wurde der Film von Brian G. Hutton (Stoßtrupp Gold). Trotz prominenter Besetzung (u.a. Clint Eastwood und Richard Burton) taucht er selten in den gängigen Klassiker-Listen auf.

Hier könnt ihr den Trailer zu Agenten sterben einsam schauen:

Where Eagles Dare - Trailer (English)

Während Kriegsfilme wie Die Brücke am Kwai und Komm und sieh regelmäßig Erwähnung finden, wenn es um herausragende Kriegsfilme geht, wissen viele vermutlich gar nicht, dass Agenten sterben einsam überhaupt existiert. Wie Little White Lies vermerkt, nannte Spielberg den Film einst seinen "Lieblings-Kriegsfilm aller Zeiten".

In Agenten sterben einsam folgen wir einem Sonderkommando der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, das einen wichtigen Auftrag erhält: Ein US-amerikanischer Offizier soll aus einer Burg in den bayrischen Alpen befreit werden. Die Mission wird von Anfang an von Problemen geplagt und dann entsteht auch noch Misstrauen unter den Männern.

Über zweieinhalb Stunden lang folgen wir einem erbarmungslosen Überlebenskampf durch die Kriegshölle. Die Konflikte innerhalb der Gruppe sind die spannendsten. Doch es gibt noch weitere Gefahren und Herausforderungen: Neben den Nazis als Gegnerspieler inszeniert Hutton die Natur als schonungslosen Widersacher.

Steven Spielbergs Lieblings-Kriegsfilm: Wo kann man Agenten sterben einsam schauen?

Agenten sterben einsam steht aktuell in keinem Streaming-Abo zur Verfügung. Dafür könnt ihr den Film aber bei Amazon und Co. in diversen Kauf- und Leihoptionen streamen.

Außerdem ist der Film in Deutschland auf Blu-ray und DVD erschienen. Eine 4K-Version existiert noch nicht.

