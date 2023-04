Die ersten Reaktionen auf Guardians of the Galaxy 3 sind da und absolut euphorisch

Einige ausgewählte Kritiker:innen durften Guardians of the Galaxy 3 bereits sehen. Die Reaktionen auf den Marvel-Blockbuster fallen durch die Bank begeistert aus.

Marvel-Kracher Guardians of the Galaxy begeistert, aber bricht Fans auch das Herz

Guardians of the Galaxy Vol. 3 soll der letzte Teil der Trilogie um die Marvel-Raumfahrer werden und noch einmal einen absoluten Höhepunkt bieten. Genau das ist geglückt. So scheint es zumindest

Ausgewählte Journalisten durften den Film kürzlich bei einer Vorführung in Paris sehen. Und scheinen restlos überzeugt zu sein. Eine spanische Zuschauer:in beschreibt ihn als "den besten Marvel-Film seit Endgame", ein französischer Kollege nennt ihn den "besten, aber auch ernstesten" der Guardians-Trilogie.

Regisseur James Gunn habe es geschafft, ihn zum Besseren zu überraschen, erklärt ein anderer Kritiker. Ungewöhnlicherweise sei er neben all seinem Humor aber auch "düsterer und hat einen Hauch von Horror". Unser FILMSTARTS-Kollege Markus Trutt beschreibt den Film als den "düstersten und traurigsten" des MCU und rät: "Taschentücher bereithalten!"

Wann kommt Guardians of the Galaxy 3 ins Kino?

Wie viele Taschentücher sie tatsächlich brauchen, werden Marvel-Fans schon bald herausfinden. Guardians of the Galaxy 3 soll am 3. Mai 2023 ins Kino kommen. Für zwei Marvel-Stars ist es definitiv ihr letzter MCU-Auftritt.

