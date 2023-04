2 Marvel-Stars verlassen nach Guardians of the Galaxy 3 definitiv das MCU – aber was ist mit den anderen?

Guardians of the Galaxy 3 wird höchst emotional. Es wurden bereits ein düsterer Figuren-Tod und das Ende einer Ära versprochen. Und manche Figuren sind deutlich gefährdeter als andere.

Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommt eine der beliebtesten Reihen des Marvel Cinematic Universe zu einem Ende. Regisseur und Drehbuchautor James Gunn versichert einen tränenreichen Abschied. Es ist definitiv der letzte Film dieses Guardians-Teams.

Welche Stars steigen endgültig aus? Welche Figuren sterben? Und für wen gibt es noch Hoffnung, weiterhin im MCU aufzutreten? Wir prüfen die acht wichtigsten Stars der Guardians-Reihe:

Endgültiger Abschied in Guardians of the Galaxy 3 von Drax the Destroyer

In einem großen Interview mit GQ verriet Drax-Darsteller Dave Bautista, dass er neue Herausforderungen braucht. Marvel hätte eine große Chance vertan, Drax als lustigen und verplanten Sidekick zu belassen. Der Make-up-Prozess sei sehr anstrengend gewesen und Bautista will sich ernsteren Rollen widmen.

Guardians of the Galaxy-Macher James Gunn hat bereits angekündigt, dass eine wichtige Figur sterben wird.

Disney Dave Bautista als Drax

Ob das wirklich Drax sein wird, ist allerdings nicht bekannt. So oder so würde Bautista im Gegensatz zu Marvel-Kollege Michael Rooker nicht zu seiner Rolle als Drax zurückkehren.

Endgültiger Abschied in Guardians of the Galaxy 3 von Mastermind James Gunn

James Gunn hat bei allen drei Guardians of the Galaxy-Filmen Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Während der Guardians-Abschluss noch nicht einmal im Kino läuft, ist er schon wieder schwer beschäftigt. Und zwar als Co-Chef bei der Comic-Konkurrenz DC.

Er plant die nächste Phase des DC-Universums und schreibt den Film Superman: Legacy, bei dem er auch Regie führen wird.

In Guardians of the Galaxy 3 in Gefahr: Rocket Raccoon



Der schlechtgelaunte, genmodifizierte Waschbär Rocket war von Beginn an ein großer Liebling der Marvel-Film-Fans. Das Guardians-Finale scheint sich auf seine Vergangenheit zu konzentrieren und ihm mehr Raum zur emotionalen Entfaltung zu geben. Die Trailer deuten das zumindest an.

Disney Rocket Raccoon

Wie Movie Web anmerkt, trifft Rocket in Guardians of the Galaxy 3 auf seine Seelenverwandte Lylla und hat keine Lust mehr, vor seiner Vergangenheit wegzulaufen. Das klingt nach dem perfekten Aufbau für einen traurigen, aber versöhnlichen Abschied einer geplagten Seele.

James Gunn versicherte, dass Guardians 3 um einiges düsterer wird, als wir erwarten. Düster genug, um das flauschigste Guardians-Mitglied zu töten?

Für Star-Lord, Gamora, Groot, Nebula und Mantis besteht Hoffnung auf weitere MCU-Auftritte

Laut Marvel-Chef Kevin Feige soll das MCU gern 80 Jahre lang bestehen. Es wird also noch reichlich Gelegenheit für die Guardians-Darsteller:innen geben, nach dem Ende ihrer Reihe in anderen Filmen aufzutreten.

Gamora und Groot sind innerhalb des MCUs bereits einmal gestorben und in veränderter Form zurückgekommen. Dramaturgisch gesehen macht ein erneuter Tod in Guardians of the Galaxy 3 keinen Sinn.

Peter Quill aka Star-Lord ist so gut wie sicher: Im Trailer sehen wir ihn bewusstlos in den Armen von Nebula. Die Regel ist: Wenn es im Trailer schlecht um dich steht, überlebst du den Film. Vor allem Marvel ist ein Meister der Täuschung, was das Promo-Material betrifft.

Disney Guardians of the Galaxy 3: Bewussloser Star-Lord

Auch Nebula und Mantis haben den Trailern nach im Film keine ausgedehnte Rolle. Auf Nebula war in der Guardians-Reihe bereits viel emotionaler Fokus und Mantis hat eine enge Verbindung mit Drax. Da sich Drax verabschiedet, bleibt Mantis vermutlich, um dem Lebewohl mehr Gewicht zu verleihen.

Mehr Infos zu Guardians of the Galaxy 3 gibt es hier: Kinostart, Trailer, Besetzung und Handlung des großen Marvel-Finales

Dabei handelt es sich allerdings um reine Spekulation. Guardians of the Galaxy 3 startet am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos. Vergewissert euch vor dem Kinobesuch, ob ihr genügend Taschentücher für den tränenreichen Abschluss der vielleicht besten MCU-Reihe eingepackt habt.

