Der beste Soundbar-Deal am Black Friday: Diese Premium-Soundbar von Bose wird euch mit ihrem Kinosound umhauen

Die Smart Soundbar 900 ist die erste Atmos-Soundbar von Bose und überzeugt mit breitem Klang fürs Kinofeeling. Am Black Friday gibt es den schicken Lautsprecher um fast die Hälfte reduziert. Wer also sein Heimkino ausstatten möchten, sollte einen Blick auf den Deal werfen.

Soundbars sind äußerst praktisch, wenn es darum geht, sein Wohnzimmer in ein Heimkino zu verwandeln, man gleichzeitig aber nicht den Platz hat, um ein Soundsystem zu installieren. Wer dann richtig guten 3D-Klang möchte, muss schon tiefer in die Tasche greifen, um die Blockbuster gebührend zu hören. Doch zum Glück gibt es den Black Friday, das Premiummodell von Bose ist am Sale-Tag bei MediaMarkt um 40 Prozent reduziert und schon für 600 Euro erhältlich.

Bose Smart 900 bietet raumfüllenden Dolby-Atoms-Kinoklang

Wer erinnert sich noch daran, als Forrest Gump in Vietnam über den Regen philosophiert: "Der Regen kam von links, er kam von oben, mal kam er auch von rechts und manchmal... ja, manchmal kam der Regen sogar von unten." Diese Verortung kann auch die Bose Smart Soundbar 900 mit seinen sechs Fullrange-Schwallwandlern wiedergeben. Darunter sind auch die speziell entwickelten und nach oben abstrahlenden Dipol-Lautsprecher, ein Center-Hochtöner und Lautsprecher-Arrays, damit der Regen und andere Soundeffekte wirklich von allen Seiten hörbar ist.

MediaMarkt Die Premium Soundbar hebt das Heimkinoerlebnis auf ein neues Level.

Wenn Inhalte außerhalb von Dolby Atmos wiedergegeben werden sollen, verwandelt Bose den Ton in einen raumfüllenden 7-Kanal-Sound um, dank der TrueSpace-Raumklangverarbeitung. Über die Bluetooth 4.2 Verbindung kann Internetradio gestreamt werden, auch eine Unterstützung von Apple Airplay 2 und Spotify Connect ist gegeben. Also kann die Bose Smart Soundbar 900 neben Filmsound auch Musik in hochwertigem Sound wiedergeben, nur ist bei ruhigeren Liedern der Bass manchmal etwas zu kräftig.

Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bedienung via App mit der eine schnelle Installation erfolgt und ihr noch mehr aus dem Sound herausholen könnt. Alternativ lässt sich die Soundbar auch über Amazon Alexa und Google Assistant steuern.

Bose Solo Series II - das günstige Einsteigermodell am Black Friday

Zwar spart man mit dem Black Friday Angebot richtig viel Kohle, doch für andere mag der Preis des Premium-Produkts trotzdem das Budget sprengen. Vielleicht möchtet ihr auch erstmal günstig starten und schauen, ob eine Soundbar das richtige für euch ist. Am Black Friday hat MediaMarkt eine Bose Soundbar im unteren Preissegment reduziert. Die Bose Solo Series II gibt es schon für 168 Euro.

Das minimalistische Einsteigermodell überzeugt auch optisch mit dem hochwertigen Bose-Design und gehört zu den Top-Sellern. Bei den Anschlüssen verfügt die Solo Serie II über AUX, Bluetooth und Toslink und ist außerdem mit der Bose Music App kompatibel. Dolby Atmos gibt es für den Preis zwar nicht, aber die kleine Klangleiste wertet Film, Musik und Games deutlich auf und eignet sich daher perfekt für den Einstieg in ein neues Sounderlebnis.

