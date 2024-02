Der beste The Dark Knight-Moment ist gar nicht von Christopher Nolan und 16 Jahre später macht es ihn immer noch fertig

Vor 16 Jahren brachte eine Szene aus The Dark Knight einen der markantesten Sätze der Filmgeschichte hervor. Christopher Nolan hat ihn allerdings gar nicht selbst geschrieben. Und das nervt ihn immer noch.

"Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird." Der Satz aus Christopher Nolans Batman-Fortsetzung The Dark Knight hat sich in Filmgeschichte und Popkultur eingebrannt wie "Rosebud" oder "Ich schau dir in die Augen, Kleines". 16 Jahre nach Kinostart gibt Nolan zu: Der Satz stammt gar nicht von ihm. Er hat ihn zu Beginn nicht einmal verstanden.

The Dark Knight-Szene nervt Christopher Nolan bis heute

Gegenüber Deadline erklärt Nolan:

Ein Satz aus The Dark Knight plagt mich, weil ich ihn nicht selbst geschrieben habe. Er stammt von meinem Bruder Jonathan Nolan. Es macht mich fertig, weil er unter allen Sätzen am meisten nachhallt. Zuerst habe ich ihn gar nicht verstanden. Der Satzt lautet: 'Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird.' Damals meinte ich nur: 'Na gut, ich lasse den Satz drin, aber ich verstehe ihn nicht. Ergibt der wirklich Sinn?'

Schaut euch hier eine der Dark Knight-Szenen mit dem berühmten Satz an:

In den Jahren seit dem Kinostart habe der Satz allerdings für ihn immer mehr an Sinn gewonnen, so Nolan. Die Story des Films drehe sich darum, wie wir andere "aufbauen und fallen lassen. So behandeln wir Menschen."

Der Satz fällt an mehreren Stellen des Films. Er wird zum Beispiel von Harvey Dent (Aaron Eckhart) als eine Art Credo genutzt, das seine Entwicklung vom selbstlosen Staatsanwalt zum wahnsinnigen Bösewicht Two-Face vorwegnimmt.

Christopher Nolans Reue ist verständlich, gilt der Satz vielen Fans doch als Inbegriff der Themen, die The Dark Knight behandelt. Das Talent seines Bruders Jonathan für komplexe Ideen und deren Vermittlung ist dagegen weniger überraschend. Seine gefeierte Sci-Fi-Serie Westworld zehrt an vielen Stellen von genau dieser Fähigkeit.