Der bisher erfolgreichste Film des Jahres wird noch 2024 bei Disney+ fortgesetzt: Schaut jetzt den ersten Trailer

Der größte Kinoerfolg des Jahres gebührt einem Disney-Film. Er kommt heute zu Disney+ und bekommt eine Serienfortsetzung, die sich jetzt per Trailer ankündigt.

Alles steht Kopf 2 hat sich mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,6 Milliarden US-Dollar an die Spitze der erfolgreichsten Filme des Jahres 2024 gesetzt. Am heutigen 25. September 2024 feiert das Alles steht Kopf-Sequel endlich auch seinen Start bei Disney+. Doch das ist noch nicht alles: Wir bekommen dieses Jahr noch eine weitere Serienfortsetzung zu dem Animations-Hit.



Der Welterfolg Alles steht Kopf 2 bekommt dieses Jahr eine Zusatz-Serien bei Disney+

Der Pixar-Film Alles steht Kopf entführte uns 2015 in den Kopf des Mädchens Riley, in dem die Emotionen Freude, Kummer, Angst, Ekel und Wut für Chaos sorgten. Kaum hatten die fünf Gefühle sich zusammengerauft kam Riley im diesjährigen Kino-Hit Alles steht Kopf 2 allerdings in die Pubertät, wo Neid, Ennui, Peinlich und Zweifel das Gleichgewicht erneut über den Haufen warfen.

Wer von diesen gefühlvoll animierten, bunten Abenteuern nicht genug bekommen kann, darf sich freuen. Denn in Kürze kommt auch eine Alles steht Kopf-Serie zu Disney+: Traum-Studios (im Original: Dream Productions) widmet sich dem Kopffilm-Studio, das Rileys Schlaf bebildert. Dazu wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht.

Schaut hier den Trailer zur Pixar-Serie Traum-Studios:

Dream Productions - S01 Trailer (English) HD

Ursprünglich war die Veröffentlichung der Kopf-Traumfabrik für das Frühjahr 2025 angekündigt worden. Die vorgezogene Weihnachtsüberraschung ist also gelungen. Zeitlich zwischen Teil 1 und 2 angesiedelt, ist Traum-Studios Spin-off, Sequel und Prequel zugleich. Die Serie gibt dabei neue Einblicke in die Traumherstellung, die Alles steht Kopf schon angeschnitten hatte: Wir besuchen das Kopf-Filmstudio, in dem Erinnerungen landen, die über Nacht etwas mehr Verarbeitung brauchen. Was sich schon mal in einem Albtraum niederschlagen kann.



Traum-Studios-Regisseurin Paula Persimmon muss sich in der Serie einer Herausforderung stellen: Um den nächsten Traum-Hit zu produzieren, soll sie ausgerechnet mit dem selbstgerechten Emporkömmling und Tagträume-Filmemacher Xeni zusammenarbeiten. Nur ob Riley dann trotz Regenbogen-Einhorn auch queer träumen darf, ist nach jüngsten Berichten zu Änderungen an Alles steht Kopf 2 fraglich.

Regie und Drehbuchautor bei Traum-Studios ist Mike Jones, der schon an den Pixar-Filmen Soul und Luca mitschrieb. Insgesamt soll die neue Disney+-Miniserie zu Alles steht Kopf 4 Folgen umfassen.

Wann startet die Alles steht Kopf-Serie Traum-Studios bei Disney+?

Wie der Trailer enthüllt, startet das Serien-Sequel Traum-Studios am 11. Dezember 2024 bei Disney+. Dann sind mit der neuen Serie, den zwei Spielfilmen und dem Alles steht Kopf 2-Kurzfilm Rileys erstes Date? alle vier Einträge der Reihe bei dem Streamer verfügbar.

Die zweite im gleichen Trailer vorgestellte Pixar-Serie Win or Lose startet am 19. Februar 2025.

