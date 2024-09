Der bisher erfolgreichste Film des Jahres kommt in 12 Tagen zu Disney+: Er hat über 1,6 Milliarden eingespielt

Der Milliarden-Hit, der im Kino dieses Jahr am meisten Geld einspielte, kommt noch diesen Monat zu Disney+ in den Stream. Und das nur knapp über drei Monate nach seinem Kinostart.

Weder Dune: Part Two noch Deadpool & Wolverine liegen aktuell als einnahmestärkster Kinofilm des Jahres 2024 vorn. Stattdessen begeisterte Alles steht Kopf 2 die Massen am meisten und hat, kaum mehr als 3 Monate nach seinem Kinostart, einen baldigen Start bei Disney+ erhalten.

Alle steht Kopf 2: Der erfolgreichste Kinofilm 2024 startet im Stream bei Disney+

Laut Box Office Mojo hat die Fortsetzung des gefeierten Pixar-Animationsfilms Alles steht Kopf an den weltweiten Kinokassen seit seinem Kinostart am 12. Juni 2024 bereits 1,6 Milliarden US-Dollar eingespielt. Wenn Deadpool & Wolverine, der aktuell auf Platz 2 der erfolgreichsten Filme des Jahres steht, da noch rankommen will, muss der Superheldenfilm zu seinem bisherigen Ergebnis von 1,2 Milliarden noch etwas nachlegen. Mit dem verkündeten Start bei Disney+ wird Alles steht Kopf 2 nun noch viel mehr Menschen erreichen.

Alles steht Kopf 2 von Regisseur Kelsey Mann startet am 25. September 2024 bei Disney+ , also in weniger als zwei Wochen. Der rasante Erfolg des Films war selbst von der Fußball-EM nicht aufzuhalten gewesen. Der DVD- und Blu-ray-Start des Animations-Hits folgt dann am 4. Oktober.

Alles steht Kopf 2 streamt bei Disney+: Worum geht es in dem Kinohit 2024?

In Teil 1, der ebenfalls bei Disney+ streamt, bekam das Publikum Einblick in den Kopf und die Gefühlswelt eines Mädchens, das sich nach dem Umzug der Familie in einer neuen Umgebung zurechtfinden musste. Am Ende fanden die personifizierten Emotionen Freude, Kummer, Angst, Ekel und Wut aber ein Gleichgewicht miteinander.

Im Pixar-Sequel Alles steht Kopf 2 kommt Hauptfigur Riley in die Pubertät und damit ist ganz neues Kopf-Chaos vorprogrammiert. Denn nun müssen die alten Emotionen sich mit den Neuankömmlingen Neid, Ennui, Peinlich und Zweifel arrangieren.

