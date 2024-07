Der deutsche Star in Those About to Die: Emilio Sakraya enthüllt, warum er unbedingt in Amazons Gladiatoren-Serie dabei sein wollte

Emilio Sakraya wurde von Those About to Die magnetisch angezogen. Im Interview erklärt der Star aus 60 Minuten und Rheingold, was ihn an Gladiatoren so fasziniert.

Angeblich denken Männer mehrmals täglich an das Römische Reich. So suggeriert es zumindest ein TikTok-Trend, der vor einiger Zeit die Runde gemacht hat. Und vielleicht erklärt sich so auch ein Teil der Popularität von Those About To Die, Amazons kürzlich erschienener Gladiatoren-Serie. Für Emilio Sakraya gilt das auf jeden Fall.

Those About to Die-Star Emilio Sakraya liebt Gladiator und Troja

Der deutsche Star, der zuletzt unter anderem im Biopic-/Drama-Mix Rheingold und der Netflix-Action 60 Minuten zu sehen war, brennt nämlich für die Schwert-und-Schild-Ästhetik der Antike. Im Moviepilot-Gespräch verriet er, warum er die Rolle in Those About to Die auf keinen Fall verpassen durfte:

Es gibt ja offenbar eine Studie, dass alle Männer dreimal am Tag ans Alte Rom denken [lacht]. Ich gehöre da auf jeden Fall dazu. Das hat mich schon unfassbar interessiert, seit ich klein war. Dazu kamen Filme wie Gladiator oder Troja. Oder Der Herr der Ringe. Alles, was mit Rüstungen und Kämpfen zu tun hat.

Amazon Prime Video Emilio Sakraya als Xenon in Those About to Die

Sakrayas Liebe zu Schwertkampf-Epen werden Fans von Sandalenfilmen mit Sicherheit nachvollziehen können. Im Übrigen hätte ihn die Bewunderung für Mitwirkende wie die Regisseure Marco Kreuzpaintner (Bodies) und Roland Emmerich (Independence Day) zur Serie hingezogen, so der Darsteller.



Sakrayas Leidenschaft für das Römische Reich und die versammelte Expertise vor und hinter der Kamera haben sich offenbar bezahlt gemacht. Those About to Die ist gefühlt in aller Munde. Eine zweite Staffel der Amazon Prime-Serie ist sehr wahrscheinlich.

