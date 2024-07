Those About to Die Staffel 2: Amazons Gladiatoren-Rückkehr ist sehr wahrscheinlich und darum könnte es gehen

Bei Amazon Prime schart die Gladiatoren-Serie Those About to Die gerade ein großes Publikum um sich. Staffel 2 wird immer wahrscheinlicher. Sogar Roland Emmerich spricht unmissverständlich von der Fortsetzung.

Those About To Die ist am 18. Juli 2024 bei Amazon Prime Video mit allen 10 Episoden auf einen Schlag eingetroffen. Wer mit Staffel 1 der Monumental-Serie im Alten Rom schon durch ist, wird unweigerlich nach Staffel 2 fragen – und erhält Antwort von Regisseur Roland Emmerich.



Those About to Die: Roland Emmerich hält Staffel 2 für sicher

Those About to Die führt uns in die Zeit von Brot und Spielen: Im Rom des Jahres 79 nach Christus zeigt uns ein großes Ensemble die unterschiedlichen Facetten des Römischen Reiches, die sich in der Arena mit Politikern, Kämpfern, Rennfahrern, Sklaven und Wettmeistern begegnen. Intrigen, Karriere-Chancen und Überlebenskämpfe besiegeln hier so manches Schicksal. Doch kehrt die Serie mit Staffel 2 zurück? Im Bingeworthy -Podcast beantwortet Roland Emmerich, der neben Marco Kreuzpaintner 5 der 10 Episoden inszenierte, das jetzt schon überraschend eindeutig:

Amazon Those About to Die

Ich habe ein großes, großes Filmprojekt. Und ich weiß nicht, ob ich die 2. Staffel [von Those About to Die] als erstes machen sollte. Oder erst den Film und dann Season 2. Ich weiß es noch nicht.

Um welchen neuen Blockbuster es sich bei Emmerich handelt, verrät der deutsche Hollywood-Export und Katastrophenmeister nicht. Er beschreibt es nur als "ein wenig wie ein Sequel zu The Day After Tomorrow", weil es sich wohl ebenfalls um die Folgen davon dreht, wie Menschen den Planeten behandeln.

Wovon handelt Staffel 2 von Those About to Die und wann kommt sie zu Amazon?

Achtung, es folgen Spoiler zu Those About to Die: Nach Staffel 1 hat die Amazon-Serie viele Verluste zu beklagen. Neben Vespasian (Anthony Hopkins) hat Rom auch den kaiserlichen Nachfolger Titus (Tom Hughes) eingebüßt, der von seinem Bruder Domitian (Jojo Macari) für den Thron ermordet wurde. Staffel 2 würde uns also zeigen, wie eine Herrschaft des Bösewichts aussieht. Ob außerdem Elia (Gonçalo Almeida) nach dem Tod seiner zwei Brüder und seinem Rachemord an dem Wagenrenn-Star Scorpus dessen Leerstelle füllen kann und will?

Gladiator Kwame (Moe Hashim) hat zwar seine Freiheit erlangt, aber musste dafür seinen Freund Viggo töten. Entsprechend dürfte er in der 2. Staffel seine Wut auf das Römische Reich und dessen grausame Methoden ausleben wollen. Während auch seine Schwestern und Mutter Cala (Sara Martins) in der Stadt bleiben, würde eine Serien-Rückkehr sicher auch Calas und Tenax' (Iwan Rheon) neue Machtpositionen ausloten, zumal letzterer jetzt zum Spielleiter des neu eröffneten Kolosseums aufgestiegen ist. (Spoiler-Ende)

Amazon Tenax ist bereits für Staffel 2 von Those About to Die

Da die Buchvorlage Those About to Die * von Daniel P. Mannix eher ein Zeitbild in Sachbuch-Form ist, kann Staffel 2 sich dort weitere Inspiration holen, ohne sich an konkreten Figurengeschichten abarbeiten zu müssen – obwohl Charaktere wie Kaiser Vespasian natürlich historisch verbürgt sind und die römische Geschichte weitere Anknüpfungspunkte bietet.

Da die Produktion der ersten Staffel vom Drehbuch bis zur Umsetzung fast zwei Jahre dauerte, ist eine Rückkehr von Those About to Die zu Amazon Prime * aber wohl frühestens 2026 wahrscheinlich.



