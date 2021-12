Der erfolgreichste Film des Jahres: Spider-Man No Way Home jetzt fürs Heimkino vorbestellen

Spider-Man: No Way Home ist der erfolgreichste Film des Jahres 2021 und die Macher planen eine Oscar-Kampagne. Den Marvel-Blockbuster könnt ihr bereits vorbestellen.

Dieses Wochenende hat Spider-Man: No Way Home mehrere Rekorde an der Kinokasse eingefahren. Das neuste Abenteuer aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) ist der erste Kinofilm, der während der COVID-19-Pandemie mehr als 1 Milliarde Dollar eingespielt hat und damit schon jetzt der erfolgreichste Film des Jahres 2021 – nicht einmal zwei Wochen nach dem Start. Eine Oscar-Kampagne ist vonseiten Sonys und Marvels auch in Planung.

Wer den Spinnen-Blockbuster sein eigen nennen will, kann ihn fürs Heimkino auf DVD, Blu-ray und in 4K vorbestellen.

Der erfolgreichste Film 2021 im Heimkino: Diese Editionen des MCU-Blockbuster gibt es

Das dritte Solo-Abenteuer von Tom Holland (wobei "solo" relativ ist) erscheint am 29. Juni 2022 in folgenden Editionen im Heimkino. Über die Extras ist noch nichts bekannt.

Spider-Man No Way Home in der 4K Ultra HD-Edition:

Die beste Bildqualität erhaltet ihr bei der 4K-Edition, die beim Online-Händler Amazon derzeit 23,99 Euro kostet:

No Way Home auf Blu-ray und DVD:

Etwas günstiger sind die reguläre Blu-ray-Version (18,99 Euro) und die DVD-Version (14,99 Euro) von Spider-Man: No Way Home:

Spider-Man No Way Home streamen

Wer auf den physischen Besitz verzichten kann, hat die Option, Spider-Man: No Way Home bei Amazon * als Video-On-Demand vorzubestellen. Dafür bezahlt ihr aktuell 16,99 Euro.

Noch mehr Blockbuster im Heimkino: Der beste Sci-Fi-Film des Jahres im Stream

Podcast: Ist Spider Man: No Way Home der beste Marvel-Film des Jahres?

Drei Marvel-Experten unserer Kolleg:innen von FILMSTARTS diskutieren über den meisterwarteten Marvel-Film des Jahres, Spider-Man: No Way Home.

Spoiler kommen erst nach einer deutlichen Warnung, keine Sorge. In der Folge wird u. a. geklärt, wie sich der neue Film ins MCU und in die Spider-Man-Reihe einfügt, außerdem wird die Frage beantwortet, ob man für die Post-Credit-Szenen im Saal bleiben sollte oder den Gang zum Klo antreten kann.

