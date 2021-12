Der beste Sci-Fi-Film des Jahres steht schon 3 Monate nach Kinostart in einer Flatrate zum Streamen bereit

Dune ist der beste Science-Fiction-Film des Jahres. Wer ihn jetzt zuhause streamen will, kann das per Flat tun. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Auf den letzten Drücker kommt der Science-Fiction-Blockbuster Dune zu Weihnachten in eine Streaming-Flat. Wo ihr den neuen Film mit Timothée Chalamet und Zendaya sehen könnt und welche Möglichkeiten es noch für Heimkino-Exkurs ins Sandwurm-Land gibt, erfahrt ihr hier.

Dune in der Flat streamen: Ab heute ist das möglich

Heute, den 26. Dezember, kommt Dune in den Katalog von Sky Ticket *. Damit erscheint das Sci-Fi-Spektakel drei Monate nach dem Kinostart erstmals in einer Streaming-Flat.

Im Dezember-Angebot von Sky ist der neue Film von Denis Villeneuve eindeutig das Glanzstück. Ebenfalls in den Katalog kommen noch Ein Junge namens Weihnacht, Last Train to Christmas und Superintelligence.

Weitere Möglichkeiten, um Dune daheim zu streamen

Falls ihr kein Abo von Sky Ticket habt,, gibt es Alternativen, um Dune jetzt daheim zu schauen.

Der erste Teil nach Frank Herberts Romantrilogie steht bei Anbietern wie Amazon *, Apple, Microsoft und Rakuten zum Kaufen bereit. Dafür bezahlt ihr momentan 14,99 Euro im Rahmen der Best of WB-Aktion. Die 4K-Streaming-Version wird bei Amazon zum Zeitpunkt dieses Artikels allerdings nicht angeboten, ebenso wie die Leih-Version.

Der Sci-Fi-Blockbuster auf Blu-ray im Heimkino

Wer sich die Spice-Orgie ins Regal stellen möchte, hat auch diverse Optionen, die wir in einem Artikel über die Blu-ray-Editionen von Dune vorgestellt haben.

Die reguläre Blu-ray kostet bei bei MediaMarkt * aktuell 15,99 Euro, bei Amazon * legt ihr ein paar Cent drauf.

Die 4K-Version kriegt ihr bei MediaMarkt * ebenfalls ein bisschen billiger. Dort bezahlt ihr 27,99 Euro, während sich der Preis bei Amazon * auf 28,22 Euro beläuft.



Wer eine seltenere Edition sein eigen nennen möchte, sollte bei MediaMarkt * vorbeischauen. Dort gibt es die limitierte Steelbook-Edition der Blu-ray für knapp 27 Euro. Bei jpc.de und Amazon ist sie nicht mehr erhältlich.

